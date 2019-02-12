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    «Реал» хочет летом купить Алонсо у «Челси»

    «Реал» заинтересован в приобретении защитника «Челси» Маркоса Алонсо.

    Ранее СМИ сообщали, что мадридцы близки к подписанию летом другого игрока лондонцев – полузащитника Эдена Азара.

    • Испанец – воспитанник «Реала».
    • В прошлом октябре 28-летний футболист продлил контракт с «Челси» до июля 2023 года.
    • В текущем сезоне Алонсо провел за лондонскую команду 29 матчей, забил один гол и сделал пять результативных передач.
    • Защитник перешел в «Челси» из «Фиорентины» в августе 2016 года за 23 миллиона евро.

    Источник: AS

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    12.02.2019 14:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 12 февраля 2019, 19:58

      Забирайте косячника хот завтра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 12 февраля 2019, 15:34

      такого косячника никто не возьмет, разве что Сарри к себе в будущую команду.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > talgatnurzhanov2006 12 февраля 2019, 16:23

      Алонсо косячник???Он один из лучших на своей позиции!!!!

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Romio-xxx 12 февраля 2019, 17:16

      В защите косячит много, позицию теряет и игроков. В атаке один из лучших бесспорно.

      1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 12 февраля 2019, 14:57

      куртуа, азар, сейчас алонсо... кто следующий от абрама убежит к сливочным?)

      0
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 12 февраля 2019, 14:37

      По мнеихороший игрок

      1
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