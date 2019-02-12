«Реал» хочет летом купить Алонсо у «Челси»

Забирайте косячника хот завтра
«Реал» заинтересован в приобретении защитника «Челси» Маркоса Алонсо.
Ранее СМИ сообщали, что мадридцы близки к подписанию летом другого игрока лондонцев – полузащитника Эдена Азара.
- Испанец – воспитанник «Реала».
- В прошлом октябре 28-летний футболист продлил контракт с «Челси» до июля 2023 года.
- В текущем сезоне Алонсо провел за лондонскую команду 29 матчей, забил один гол и сделал пять результативных передач.
- Защитник перешел в «Челси» из «Фиорентины» в августе 2016 года за 23 миллиона евро.