Буффон: «ПСЖ» должен сделать все возможное, чтобы сыграть в четвертьфинале и полуфинале ЛЧ с Неймаром, когда он вернется»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» рассказал о значимости для команды нападающего Неймара.

В конце января бразилец сломал пятую плюсневую кость на правой ноге и выбыл минимум на два месяца.

«Думаю, это проблема для нас. Я не уверен, насколько она большая или маленькая. Надеюсь, это лишь небольшая проблема, и что при этом мы команда, которая может успешно развиваться без Неймара. Это придаст нам большую силу и уверенность.

Но я должен сказать, что без игрока такого уровня, как Неймар, «ПСЖ» будет тяжело. Особенно потому, что в последние два-три месяца он находился в отличном физической форме и моральном состоянии, и мог бы здорово нам помочь.

Но, тем не менее, мы должны сделать все возможное, чтобы не сожалеть о его отсутствии и сыграть в четвертьфинале и полуфинале, когда Неймар вернется. Это был бы лучший подарок, который мы могли бы ему дать. И я уверен, что принес бы нам пользу в тех двух встречах», – сказал Буффон.