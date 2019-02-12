Спортивный директор «Ювентуса» Паратичи рассказал, как состоялся переход Роналду

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал, как состоялся трансфер в клуб нападающего Криштиану Роналду.

Португалец перешел в туринский клуб из «Реала» прошлым летом за 117 миллионов евро.

«Когда мы играли в Мадриде [ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов-2017/18], Жорже Мендеш [агент Роналду] подошел к нам, как это обычно бывает в дни игр ЛЧ. Я сказал ему: «Криштиану забил невероятные голы». Он смотрит на меня и отвечает: «Вы не поверите, но Криштиану, если он захочет сменить команду, желает присоединиться к «Ювентусу». Имейте в виду, что это менее странно, чем вы можете подумать. Мы поговорим об этом позже».

Потом я оказался в частном аэропорту Линате вместе с Мендешем и Джованни Бранчини, чтобы заключить беспроблемную сделку по Жоао Канселу.

Мендеш вновь взглянул на меня. Теперь было ясно, что он говорит серьезно: «Помните другое: вы увидите, как Роналду покинет Мадрид. Скажу прямо: игрок хочет подписать контракт только с «Ювентусом». Он выступал за «Манчестер Юнайтед», который является самым большим английским клубом, а потом за «Реал». Он играет исключительно за команды с историей. Он никогда не играл в Италии и хочет выиграть скудетто. Если он вам нужен, он здесь.

Я сказал ему: «Хорошо. В таком случае расскажите мне немного о том, что мы обсуждаем». Конечно, я не забыл о том, что он мне сказал, и, конечно, я хотел подписать Роналду.

Я приехал туда подготовленным. Я подумал: «Если он снова заговорит, я хочу увидеть, как в покере, какие карты у него в руке».

«Это – зарплата, это – сумма трансфера», – сказал Мендеш. «Дай мне несколько дней подумать, а потом я дам вам ответ», – сказал я. Я не ответил «нет», иначе он бы начал искать варианты в другом месте», – сказал Паратичи.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 31 матч, забил 20 голов и сделал 10 результативных передач.