Сарри хочет значительно обновить состав «Челси», если останется в команде на следующий сезон

Думаю, что Сарри будет обновлять состав в другом клубе
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри попросит у руководства клуба средства на приобретение нескольких футболистов летом.
В минувший уик-энд лондонцы разгромно проиграли «Манчестер Сити» (0:6) в матче 26-го тура АПЛ и опустились на шестую строчку в турнирной таблице. После этого СМИ сообщили, что совет директоров синих дал итальянскому специалисту месяц на исправление ситуации.
Если Сарри удастся задержаться в «Челси» на следующий сезон, он хочет значительно обновить состав команды в летнее трансферное окно.
- После 26-ти туров «Челси» набрал 50 очков и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 15 очков [в активе лондонцев на одну игру меньше].
- Сарри возглавил синих летом 2018 года.