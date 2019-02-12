Сарри хочет значительно обновить состав «Челси», если останется в команде на следующий сезон

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри попросит у руководства клуба средства на приобретение нескольких футболистов летом.

В минувший уик-энд лондонцы разгромно проиграли «Манчестер Сити» (0:6) в матче 26-го тура АПЛ и опустились на шестую строчку в турнирной таблице. После этого СМИ сообщили, что совет директоров синих дал итальянскому специалисту месяц на исправление ситуации.

Если Сарри удастся задержаться в «Челси» на следующий сезон, он хочет значительно обновить состав команды в летнее трансферное окно.