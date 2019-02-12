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    Сарри хочет значительно обновить состав «Челси», если останется в команде на следующий сезон

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри попросит у руководства клуба средства на приобретение нескольких футболистов летом.

    В минувший уик-энд лондонцы разгромно проиграли «Манчестер Сити» (0:6) в матче 26-го тура АПЛ и опустились на шестую строчку в турнирной таблице. После этого СМИ сообщили, что совет директоров синих дал итальянскому специалисту месяц на исправление ситуации.

    Если Сарри удастся задержаться в «Челси» на следующий сезон, он хочет значительно обновить состав команды в летнее трансферное окно.

    • После 26-ти туров «Челси» набрал 50 очков и отстает от лидирующего «Манчестер Сити» на 15 очков [в активе лондонцев на одну игру меньше].
    • Сарри возглавил синих летом 2018 года.

    Источник: The Times

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    12.02.2019 12:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 12 февраля 2019, 19:08

      Думаю, что Сарри будет обновлять состав в другом клубе

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 12 февраля 2019, 13:16

      Кулибали, Гризманн и Коутиньо (Иско). Мечты, мечты...

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