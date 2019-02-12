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    Уткин: «Сбрею бороду, если «Краснодар» пройдет «Байер»

    Комментатор Василий Уткин оценил шансы «Краснодара» в матчах с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы.

    – Исторически российские и советские команды с немецкими командами играли плохо, потому что у немцев есть особенное качество – показать лучшее в самый нужный момент. «Байер» сейчас именно в этом качестве.

    Поэтому я думаю, что задача «Краснодара» в этом матче – красиво проиграть.

    – А если попробовать обыграть «Байер»?

    – А если попробовать, то я в честь этого события сбрею бороду и выйду в эфире на канале «Дождь» с голыми щеками и подбородком.

    Если «Краснодар» пройдет «Байер», – заявил Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

    • «Краснодар» – вторая команда чемпионата России с 33 очками. От «Зенита» разница в один балл.
    • Лучший результат «быков» в еврокубках – выход в 1/8 финала ЛЕ в 2017 году.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    12.02.2019 11:47
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 13 февраля 2019, 22:35

      Видать вши завелись в бороде...,вот и придумал повод...Ведь в бороде собираются остатки пищи, слюна, пыль и прочая грязь...

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 13 февраля 2019, 16:04

      Победы "Краснодару"!!!!

      0
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 12 февраля 2019, 22:48

      Лучше бы побрился наголо-смешнее было бы))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 февраля 2019, 20:49

      Еще яйца отрежь, если уже кто-нибудь раньше не постарался.

      2
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      Рейтинг: +103

      romario605 12 февраля 2019, 20:02

      Краснодар навяжет борьбу, уверен в этом! Думаю, все будет близко по результату.

      1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 12 февраля 2019, 19:30

      Объективно "Байер" сильней, но так хочется победы "Краснодару". Будем надеется.

      5
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 февраля 2019, 15:51

      Какую именно бороду??? Нижнюю или верхнюю??? Требуется уточнение....

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 15:41

      Объективно Байер сейчас сильнее Краснодара но к чему все эти акции.

      5
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      Рейтинг: +905

      VVadic 12 февраля 2019, 13:40

      Н-да, хочет легко отделаться((( Вот бы на 10 килограмм похудел!

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > VVadic 12 февраля 2019, 15:40

      На 20 слабо?

      1
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 12 февраля 2019, 13:27

      "у немцев есть особенное качество – показать лучшее в самый нужный момент"

      Ну хзхз, по-моему, это, как раз-таки, про русских :)

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA > MrNao1 12 февраля 2019, 15:58

      Про нас это скорее, когда отступать уже некуда)

      3
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 > Viper for CSKA 12 февраля 2019, 16:19

      Так вот я о чём и говорю)
      Когда Зенит поехал в Мюнхен после 1-1 дома, тогда тоже отступать некуда было.

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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > MrNao1 12 февраля 2019, 18:51

      А я думал 1-1 как раз в гостях было, а 4-0 дома

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