Уткин: «Сбрею бороду, если «Краснодар» пройдет «Байер»

Комментатор Василий Уткин оценил шансы «Краснодара» в матчах с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы.

– Исторически российские и советские команды с немецкими командами играли плохо, потому что у немцев есть особенное качество – показать лучшее в самый нужный момент. «Байер» сейчас именно в этом качестве.

Поэтому я думаю, что задача «Краснодара» в этом матче – красиво проиграть.

– А если попробовать обыграть «Байер»?

– А если попробовать, то я в честь этого события сбрею бороду и выйду в эфире на канале «Дождь» с голыми щеками и подбородком.

Если «Краснодар» пройдет «Байер», – заявил Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».