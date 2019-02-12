Уткин: «Сбрею бороду, если «Краснодар» пройдет «Байер»

Видать вши завелись в бороде...,вот и придумал повод...Ведь в бороде собираются остатки пищи, слюна, пыль и прочая грязь...
Комментатор Василий Уткин оценил шансы «Краснодара» в матчах с «Байером» в 1/16 финала Лиги Европы.
– Исторически российские и советские команды с немецкими командами играли плохо, потому что у немцев есть особенное качество – показать лучшее в самый нужный момент. «Байер» сейчас именно в этом качестве.
Поэтому я думаю, что задача «Краснодара» в этом матче – красиво проиграть.
– А если попробовать обыграть «Байер»?
– А если попробовать, то я в честь этого события сбрею бороду и выйду в эфире на канале «Дождь» с голыми щеками и подбородком.
Если «Краснодар» пройдет «Байер», – заявил Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
- «Краснодар» – вторая команда чемпионата России с 33 очками. От «Зенита» разница в один балл.
- Лучший результат «быков» в еврокубках – выход в 1/8 финала ЛЕ в 2017 году.