Боккетти: «Якин – не уровень «Спартака», при нем была самая слабая команда»

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что бывший главный тренер московской команды Мурат Якин не соответствовал уровню клуба.

«Самый нелюбимый тренер «Спартака»? Якин. Я вернулся после травмы колена, вроде восстановился, но сустав еще чувствовал себя не так, как раньше. Мне очень нужно было доверие, но Якин вообще со мной не общался, не замечал. Иногда казалось, что ему вообще все равно, что происходит вокруг.

Самый слабый «Спартак» был при Якине. Но виноваты не только игроки, но и тренер, в этом точно его заслуга. Да и где все эти годы Якин? Мне кажется, он не соответствовал уровню «Спартака», – заявил итальянец.