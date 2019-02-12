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    Боккетти: «Якин – не уровень «Спартака», при нем была самая слабая команда»

    Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что бывший главный тренер московской команды Мурат Якин не соответствовал уровню клуба.

    «Самый нелюбимый тренер «Спартака»? Якин. Я вернулся после травмы колена, вроде восстановился, но сустав еще чувствовал себя не так, как раньше. Мне очень нужно было доверие, но Якин вообще со мной не общался, не замечал. Иногда казалось, что ему вообще все равно, что происходит вокруг.

    Самый слабый «Спартак» был при Якине. Но виноваты не только игроки, но и тренер, в этом точно его заслуга. Да и где все эти годы Якин? Мне кажется, он не соответствовал уровню «Спартака», – заявил итальянец.

    • Якин возглавлял «Спартак» с 2014 по 2015 год.
    • Под его руководством команда заняла шестое место в чемпионате России.

    Источник: «Чемпионат»

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    12.02.2019 11:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 15:30

      Те игроки которым тренер не всегда доверяет ,всегда будут им недовольны.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 12 февраля 2019, 14:57

      При этом его продержали до конца сезона. А Эмери, Карпина, Карреру увольняли посреди сезона.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 12 февраля 2019, 14:41

      Ага , согласен , Лаудруп и Эмири тоже не уровень, особенно "тренеришка" ...зато вы все там уровень , а как Боккетти в Милане играл мы все видели , но наверно Милан не уровня Боккети и ни в коем случае не наоборот

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 февраля 2019, 12:01

      Трус,,Балбес и Бывалый...

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