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    Экс-президент «Рубина» Гусев: «Группировки пытались запугать футболистов и их семьи»

    Бывший президент «Рубина» Александр Гусев рассказал о том, как бандиты пытались манипулировать результатами его клуба.

    – Перед чемпионским сезоном вы рассказывали о подозрении в странном поведении игроков «Рубина», якобы футболисты сдавали матчи. Как вы это вычищали?

    – Когда я пришел в «Рубин», приходилось использовать методы из своего прошлого. Выяснили, что к игрокам обращались различные группировки. Были разговоры в таком роде, что, если не пропустишь или не «придумаешь» пенальти, своих детей больше не увидишь. Шаронова, например, вовсю придавливали даже во второй приход. Манипуляции шли, но мы вовремя все узнали. Ко мне многие игроки приходили и признавались в подобном. Сейчас уже нет смысла их всех называть.

    Во многих командах работали люди с криминальным прошлым на не самых высоких должностях. Нам нужен был человек, способный решать вопросы, связанные с просочением криминала в футбол. Я посоветовался с людьми, и все мне назвали Сайманова.

    Мы знали, что он приближен к группировке, но не привлекал к себе большого внимания. Как только мы его взяли, все пошло на лад. Его фамилия была хорошо известна в том мире. И в Москве, и в Питере его знали.

    – Его приход стал главной страховкой от нежелательного влияния сторонних людей на футболистов?

    – Самой главной. Меня тогда сильно критиковали многие люди. Как это я, генерал ФСБ, беру на работу в клуб Рустема Фидаевича на руководящую должность. Он же стал у меня спортивным директором и, кстати, отлично справлялся с этой должностью.

    Сайманов стал работать, и ребята начали доверять. Сами стали приходить и говорить, что были звонки с угрозами. Мы тут же улаживали все отношения, а футболисты говорили спасибо. Они поняли, что нам можно раскрываться, а это было самое важное.

    • Гусев – экс-начальник УФСБ по Республике Татарстан.
    • При нем «Рубин» дважды становился чемпионом России.

    Источник: «Бизнес Online»

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    12.02.2019 11:14
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 15:26

      Что поделаешь если всем управляет мафия.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 12 февраля 2019, 13:21

      Еще раз подтверждение - силовые структуры и криминал повязаны!!!!!

      6
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 12 февраля 2019, 12:29

      А вот в Самаре этот вопрос так и не решили, судя по всему, по сей день. ***

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      iwantyk 12 февраля 2019, 12:03

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      Рейтинг: +2420

      zritelx 12 февраля 2019, 11:59

      Не слабо, так у нас по всей видимости вопросы в России во всех отраслях, а не только в спорте решаются - страшно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > zritelx 12 февраля 2019, 13:51

      Поэтому экономика и летит под откос. Хотя криминальная обстановка при Путине сильно улучшилась.

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 февраля 2019, 11:50

      Татарская мафия, блин. Взяли мафиози, чтобы крышевал.

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > prezent2017 12 февраля 2019, 12:10

      А ты думаешь твои белые и пушистые? Именно ваши и пытались запугать чужих игроков пока могли. Ты думаешь о каких питерских он там говорит? С рынка типа? )))

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 12 февраля 2019, 11:33

      Ну вот и тут крыша сработала.
      А мы то думали, что все по чесноку..

      6
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 12 февраля 2019, 11:28

      Странно, что клуб достаточно большого криминального города, долго был без крыши...

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ufos73 12 февраля 2019, 11:50

      Болел тоже, наверно, на стадион не пускают мафиози.

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