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    Буффон: «Абсолютно нормально, что Мбаппе воспринимает меня как дедушку»

    Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поздравление с днем рождения со стороны нападающего Килиана Мбаппе, назвавшего его дедушкой.

    «Это абсолютно нормально, что Килиан, которому 20 лет, воспринимает меня как отца или даже дедушку. Думаю, это даже мило.

    Я прошел через многое за свою карьеру. Сначала был наглым юношей, окруженным более старшими футболистами, и тогда я стремился к тому, чтобы они меня приняли. Потом был молодым игроком и вот теперь стал зрелым человеком, встретившим юного парня – такого же, каким был я сам в этом возрасте. Когда мы с Килианом шутим, возникает ощущение, что мы одного возраста», – поделился Джанлуиджи.

    • В конце января Буффону исполнился 41 год.
    • В составе парижан итальянский голкипер пропустил 9 мячей в 16 матчах.

    Источник: CNN

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    12.02.2019 10:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 12:51

      Хорошие отношения в команде -залог успеха.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 12 февраля 2019, 11:43

      Для кого-то он Буффонище, а для кого-то дедушка Луиджи)

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