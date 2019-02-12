Буффон: «Абсолютно нормально, что Мбаппе воспринимает меня как дедушку»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поздравление с днем рождения со стороны нападающего Килиана Мбаппе, назвавшего его дедушкой.

«Это абсолютно нормально, что Килиан, которому 20 лет, воспринимает меня как отца или даже дедушку. Думаю, это даже мило.

Я прошел через многое за свою карьеру. Сначала был наглым юношей, окруженным более старшими футболистами, и тогда я стремился к тому, чтобы они меня приняли. Потом был молодым игроком и вот теперь стал зрелым человеком, встретившим юного парня – такого же, каким был я сам в этом возрасте. Когда мы с Килианом шутим, возникает ощущение, что мы одного возраста», – поделился Джанлуиджи.