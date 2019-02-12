Рэмзи – о переходе «Ювентус»: «После 11 невероятных лет покидаю Северный Лондон с тяжелым сердцем»

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи обратился к болельщикам канониров.

Валлиец станет игроком «Ювентуса» 1 июля 2019 года, когда истечет его контракт с лондонским клубом.

«Как вы уже слышали, я согласовал предварительный контракт с «Ювентусом».

Я хотел сделать заявление для всех болельщиков «Арсенала», которые все это время были чрезвычайно преданными и здорово поддерживали меня. Вы приняли меня подростком, пережили вместе со мной все взлеты и падения. После 11 невероятных лет я покидаю Северный Лондон с тяжелым сердцем.

Я буду и дальше отдавать всего себя команде на сто процентов и надеюсь мощно завершить сезон, прежде чем открыть новую главу в Турине.

С наилучшими пожеланиями, Аарон», – написал Рэмзи в инстаграме.