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    Рэмзи – о переходе «Ювентус»: «После 11 невероятных лет покидаю Северный Лондон с тяжелым сердцем»

    Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи обратился к болельщикам канониров.

    Валлиец станет игроком «Ювентуса» 1 июля 2019 года, когда истечет его контракт с лондонским клубом.

    «Как вы уже слышали, я согласовал предварительный контракт с «Ювентусом».

    Я хотел сделать заявление для всех болельщиков «Арсенала», которые все это время были чрезвычайно преданными и здорово поддерживали меня. Вы приняли меня подростком, пережили вместе со мной все взлеты и падения. После 11 невероятных лет я покидаю Северный Лондон с тяжелым сердцем.

    Я буду и дальше отдавать всего себя команде на сто процентов и надеюсь мощно завершить сезон, прежде чем открыть новую главу в Турине.
    С наилучшими пожеланиями, Аарон», – написал Рэмзи в инстаграме.

    • В этом сезоне Рэмзи провел за «Арсенал» 30 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
    • По неподтвержденным данным зарплата валлийца в «Ювентусе» составит 26,8 миллионов долларов в год.

    Источник: Инстаграм Аарона Рэмзи

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    12.02.2019 08:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 12:38

      Вот это правильно. Благодарностью к болельщикам Арсенала ,будет твоя игра ,в которой ты будешь отдавать все силы.

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 12 февраля 2019, 10:55

      Похоже Ювентус делает ставку на более опытных игроков предпенсионного возраста! Роналду-34, Рэмзи-28, вроде Салаха хотят купить, которому-26. В принципе какая то логика в этом есть, набив среднюю и атакующую линии опытными игроками! Но, линия защиты несомненно должна быть молодой и быстрой! Удачи Юве!

      1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Fin035 12 февраля 2019, 12:24

      какой салах? дешевая утятина ! а если ювентус так и будет продолжать брать средненьких игроков да еще и ближе к 30 и выше 30 то скоро беда там будет.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > dinar7777dinar 12 февраля 2019, 13:06

      Ну я бы категорично не утверждал бы про трансфер Салаха в Юве, так как не каждый отвалит за него такие барыши! Несомненно Клопп будет в ярости от таких перемен, но бизнес есть бизнес!)

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Fin035 12 февраля 2019, 13:27

      какой им салаха за 200 лямов? если выставит на трансфер ливер то это будет или реал или псж ! у ювентуса таких денег нету. да и что ловить салаху в ювентусу ! дзюбу кокорина пусть берут !

      3
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      ...
      Рейтинг: +452

      тёска > dinar7777dinar 12 февраля 2019, 15:47

      Как у зенита

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 февраля 2019, 09:10

      крутяк

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +421

      LMI 12 февраля 2019, 08:55

      Спасибо Аарон за все и удачи. Ты наш навсегда

      2
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