Рэмзи – о переходе «Ювентус»: «После 11 невероятных лет покидаю Северный Лондон с тяжелым сердцем»

Вот это правильно. Благодарностью к болельщикам Арсенала ,будет твоя игра ,в которой ты будешь отдавать все силы.
Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмзи обратился к болельщикам канониров.
Валлиец станет игроком «Ювентуса» 1 июля 2019 года, когда истечет его контракт с лондонским клубом.
«Как вы уже слышали, я согласовал предварительный контракт с «Ювентусом».
Я хотел сделать заявление для всех болельщиков «Арсенала», которые все это время были чрезвычайно преданными и здорово поддерживали меня. Вы приняли меня подростком, пережили вместе со мной все взлеты и падения. После 11 невероятных лет я покидаю Северный Лондон с тяжелым сердцем.
Я буду и дальше отдавать всего себя команде на сто процентов и надеюсь мощно завершить сезон, прежде чем открыть новую главу в Турине.
С наилучшими пожеланиями, Аарон», – написал Рэмзи в инстаграме.
- В этом сезоне Рэмзи провел за «Арсенал» 30 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.
- По неподтвержденным данным зарплата валлийца в «Ювентусе» составит 26,8 миллионов долларов в год.