Семак: «Сложно рассчитывать, что покажем с «Фенербахче» лучшую игру»

Вот так проигрываются матчи уже на пресс-конференции. Кисель.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Встреча состоится завтра, 12 февраля.
– Как оцениваете состояние «Зенита»? Сможете завтра побороться?
– Есть и свои плюсы, и минусы. Отсутствие официальных матчей – минус. Сложно завтра рассчитывать на нашу лучшую игру, но каждый игрок будет сражаться. В этом мы не сомневаемся. Мы сделали все, чтобы подойти к завтрашней игре в хорошей форме.
- Матч пройдет в Стамбуле.
- На групповом этапе «Зенит» занял первое место.
- Россияне лидируют в РПЛ.