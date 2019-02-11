Семак: «Сложно рассчитывать, что покажем с «Фенербахче» лучшую игру»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Встреча состоится завтра, 12 февраля.

– Как оцениваете состояние «Зенита»? Сможете завтра побороться?

– Есть и свои плюсы, и минусы. Отсутствие официальных матчей – минус. Сложно завтра рассчитывать на нашу лучшую игру, но каждый игрок будет сражаться. В этом мы не сомневаемся. Мы сделали все, чтобы подойти к завтрашней игре в хорошей форме.