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    Семак: «Сложно рассчитывать, что покажем с «Фенербахче» лучшую игру»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче». Встреча состоится завтра, 12 февраля.

    – Как оцениваете состояние «Зенита»? Сможете завтра побороться?

    – Есть и свои плюсы, и минусы. Отсутствие официальных матчей – минус. Сложно завтра рассчитывать на нашу лучшую игру, но каждый игрок будет сражаться. В этом мы не сомневаемся. Мы сделали все, чтобы подойти к завтрашней игре в хорошей форме.

    • Матч пройдет в Стамбуле.
    • На групповом этапе «Зенит» занял первое место.
    • Россияне лидируют в РПЛ.

    Источник: Sports.ru

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    11.02.2019 20:40
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 13 февраля 2019, 08:42

      Вот так проигрываются матчи уже на пресс-конференции. Кисель.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 февраля 2019, 15:57

      Были официальные, кубок, Зенит 3-е место . :-)))

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 12 февраля 2019, 14:28

      Удачи парням!) Хоть предсезонка не впечатляет. Главное не пропустить..

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 февраля 2019, 11:55

      Выбери из всей своей кодлы кого получше. Мевлю, Оздоева и Эрнани не ставь!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 11:21

      Никогда перед игрой не надо делать громких заявлений. Состав Зенита обновился и сложно ожидать слаженной игры. Но все же Зениту удачи.

      1
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 12 февраля 2019, 11:08

      3:1 зенит победит!

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 12 февраля 2019, 10:23

      Не настроен тренер-не будет настроя и у команды. Готовы к поражению.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 февраля 2019, 00:30

      У Семака новая форма маскировки. Не лучшая )

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 февраля 2019, 23:30

      Дв уж, на предсезонке не впечатлили. Но главное, Богданыч, правильно определить состав и нацелить на победу.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 11 февраля 2019, 21:57

      Богданыч,раньше времени не сдавайся.... на тебя не похоже... фенер тоже не лучше. не пропустите,главное

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