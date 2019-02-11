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    Орлов: «Дзюба и Азмун могут разрывать защитников»

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил дуэт форвардов, которым располагает «Зенит». Речь об Артеме Дзюбе и Сердаре Азмуне.

    «Очень интересный может выстроиться тандем. Они могут разрывать защитников. Как начнут головами сбрасывать друг другу... У Азмуна есть это качество, он зависает в воздухе, как баскетболист», – сказал Орлов.

    • Азмун пришел в «Зенит» в январе из «Рубина».
    • В текущем сезоне РПЛ иранец провел 14 матчей, забил четыре гола, сделал четыре результативные передачи.
    • Дзюба в нынешнем сезоне чемпионата России поучаствовал в 16 матчах, забил пять голов, сделал три результативных паса.

    Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова

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    11.02.2019 19:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 12 февраля 2019, 08:57

      Они могут разрывать защитников.. .. так это к Емельяненко, а тут играть надо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 12 февраля 2019, 08:32

      Геша шол бы ты дальше воллейбол своих баклажанов вести,а не смешить людей!!
      Одно слово дзюба смех!
      АХАХАХАХ

      0
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 12 февраля 2019, 02:56

      уж что-что,а своими перлами гена орлов давно разрывает народ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 февраля 2019, 23:48

      пусть они себе кое что не разорвут

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 февраля 2019, 23:47

      Пусть сбрасывают друг другу головами, главное, что бы в ворота не попадали.)))

      1
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      Рейтинг: +1897

      Aston 11 февраля 2019, 22:29

      Азмун пришел тупо за баблом,не будет он напрягаться

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 февраля 2019, 21:53

      пффффффф он чё сёня пьяный что ли

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv 11 февраля 2019, 21:08

      А почему дуэт форвардов? То есть Заболотного он уже вычеркнул?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 20:13

      Когда будут в лучшей своей форме и игровой кондиции, а пока только ожидания и слабые надежды.

      5
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 февраля 2019, 20:03

      Есть два варианта:
      Могут разрывать
      Не могут разрывать

      2
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      Рейтинг: +20840

      derrik2000 > la verdad 11 февраля 2019, 22:23

      Есть ещё третий вариант: Могут НЕ разрывать. ))

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