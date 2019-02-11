Орлов: «Дзюба и Азмун могут разрывать защитников»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил дуэт форвардов, которым располагает «Зенит». Речь об Артеме Дзюбе и Сердаре Азмуне.

«Очень интересный может выстроиться тандем. Они могут разрывать защитников. Как начнут головами сбрасывать друг другу... У Азмуна есть это качество, он зависает в воздухе, как баскетболист», – сказал Орлов.