Нойштедтер: «Фенербахче» полон решимости пройти «Зенит» в Лиге Европы»

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о преимуществах турецкой команды над «Зенитом» в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

Первая встреча состоится в Стамбуле во вторник, 12 февраля, и начнется в 20:55 по московскому времени.

«Зенит» – это хорошая команда, которая готова физически. Я хорошо знаю российских игроков по совместному выступлению за сборную России по футболу. Нас ожидает тяжелый матч, однако мы будем играть на своем поле. Для нас это будет определенным преимуществом.

Кроме того, «Зенит» еще не играл официальные матчи, для нас это будет определенным плюсом. При этом у них был цикл из подготовки длинною в пять недель. Нам нужно быть осторожными, так как официальный матч – это совсем другое, здесь может сыграть фактор неизвестности. Все с нетерпением ждут завтрашнего матча. Мы полны решимости пройти в 1/8 финала по итогам противостояния», – сказал Нойштедтер.