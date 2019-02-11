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    Нойштедтер: «Фенербахче» полон решимости пройти «Зенит» в Лиге Европы»

    Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о преимуществах турецкой команды над «Зенитом» в матчах 1/16 финала Лиги Европы.

    Первая встреча состоится в Стамбуле во вторник, 12 февраля, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    «Зенит» – это хорошая команда, которая готова физически. Я хорошо знаю российских игроков по совместному выступлению за сборную России по футболу. Нас ожидает тяжелый матч, однако мы будем играть на своем поле. Для нас это будет определенным преимуществом.

    Кроме того, «Зенит» еще не играл официальные матчи, для нас это будет определенным плюсом. При этом у них был цикл из подготовки длинною в пять недель. Нам нужно быть осторожными, так как официальный матч – это совсем другое, здесь может сыграть фактор неизвестности. Все с нетерпением ждут завтрашнего матча. Мы полны решимости пройти в 1/8 финала по итогам противостояния», – сказал Нойштедтер.

    Источник: ТАСС

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    11.02.2019 17:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 11 февраля 2019, 18:49

      после заявления такого авторитетного специалиста сомнения полностью развеяны,душа успокоилась,нерв обмяк после напряжения...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 18:23

      Зря он это сказал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 18:14

      Турки в отличие от Зенита находятся в игровом тонусе, поэтому нашим будет не легко при их нынешней готовности. Но посмотрим кто пройдёт дальше.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Рубик Докоян 11 февраля 2019, 19:33

      В пятницу подтвердили свой тонус))) Ща ещё Анкара победит, и будет Фанера в очке от зоны вылета.

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > lordmrv 11 февраля 2019, 19:35

      Во внутреннем чемпионате они играют с такими же кто на ходу, а Зенит ещё далёк от своих игровых кондиций.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубик Докоян 11 февраля 2019, 19:46

      А не стоит ли признать , что сегодняшний состав Зенита по подбору игроков , за последние 5-6 лет видится самым слабым- может быть и ошибаюсь.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zritelx 11 февраля 2019, 19:54

      Он может быть слабым по составу игроков, по тренерскому составу, но со временем могут сыграться и показать хоть какую-то интересную и качественную игру. Пока состав разношёрстный по качеству, возрасту и мы все в ожидании, когда игра прорежется. Пока при отсутствии игры, есть хоть какой-то результат. Если ещё летом по полнятся и усилятся, и Семак будет работать, а не очередной варяг, то есть шанс увидеть игру Зенита, которую мы все ждём.

      3
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 11 февраля 2019, 17:50

      шАНСЫ 50 НА 50)))

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