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    Зобнин – о главных проблемах России: «Бедность, качество медицинской помощи, зарплата учителей»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью «Матч ТВ» ответил на вопрос о главных, по его мнению, проблемах России.

    «Вообще-то их дофига. Но если просите три, назову святое. Выезжаешь за пределы Москвы и Питера – больно на людей смотреть. Бедность – первая проблема. Вторая – качество медицинской помощи, больницы и уровень жизни медперсонала. Третья – зарплата учителей», – сказал Зобнин.

    Сегодня игроку сборной России исполнилось 25 лет. «Спартак» поздравил его с днeм рождения.

    • В текущем сезоне Зобнин сыграл в 20 матчах во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

    Зобнин – образец русского футболиста на 2019-й

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.02.2019 16:22
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 12 февраля 2019, 09:07

      Ну во первых учителя, так же как и доктора в последнее время очень и очень не плохо получают. Во вторых, когда я в своем городе слышу о некой бедности или нищете, а это 200 км. от СПб, то первый вопрос возникает, почему по окончании смены на заводе нищие работники не едут на общественном бесплатном транспорте, а предпочитают ездить на работу на личном авто. И таких сотни. Как так получается, что у нищей бабули пенсионерки воры вынесли из квартиры 800 тыс. руб. Но а о медицине не стоит судить, когда ей не пользуешься. Проблема в ней сегодня, в отсутствии квалифицированных кадров. Тогда вопрос к Зобнину: А чего же ты не пошел в медицину? Показал бы супер мощный уровень. Это же тоже самое, что и мячик пинать))))))))))))
      Вообщем у мальчика заражение мозга либерастной палочкой. Мозг заточен на критику всего и всех, без реальной оценки происходящего. Со слов какого то дяди и какой то тети.

      -1
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 > neveldomha 12 февраля 2019, 16:53

      Придурок! Утебя у самого мозг отрофировался, таких дебилов еще поискать нужно. Ты в космосе живешь наверное.

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha > valdemar47 12 февраля 2019, 17:23

      У тебя, критин, какая машина? Ипотека небось? А где предпочитаешь отдыхать в Турции или в Испании? Отвечай за свой кошелек, крыса норная, а не за тех кто в помойке копается, вместо того чтобы работать идти. Защитничек помойный

      -1
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 12 февраля 2019, 08:52

      Поэтому ваши бабки отрабатывать надо на радость живущих за Москвой и тем более нас - за Уралом.

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 февраля 2019, 23:28

      Дело Роман говорит.
      Абсолютно верно.

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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 11 февраля 2019, 21:55

      Согласен.

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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 11 февраля 2019, 21:52

      Как же это удивительно! Читать подобное и осознавать, что и среди футболистов есть вполне адекватные здравомыслящие молодые люди, любящие своих детей и родителей, живущие в реальности, а не только зажравшиеся дегенераты и моральные уродцы.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 11 февраля 2019, 21:41

      Теперь ты понимаешь,что вы за свою никакую игру получаете незаслуженные деньги???

      -1
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      Рейтинг: +678

      Пастырь > Агасфер 12 февраля 2019, 08:59

      Так ты выйди на поле и попробуй сыграть заслуженно

      -1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 11 февраля 2019, 21:39

      Ко всему этому и многому не перечисленному приводит единственная беда России из-за которой со второй российской бедой никак не справятся

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 11 февраля 2019, 21:26

      вот поэтому дальше Москвы наши любимые депутутки и не едут а чаво там смотреть там другое государство

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      Рейтинг: +151

      valdemar47 > Полная Канистра 12 февраля 2019, 16:55

      Супер!!!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 февраля 2019, 20:12

      Какая бедность?))) Вам ракету на Новый год подарили!!! Радуйтесь:)))

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 февраля 2019, 19:53

      Роман-человек.В таком возрасте,при безбедной жизни, сокрушается,видя бедственное положение россиян на периферии. Не удивимся,если история будет иметь продолжение в виде вызова Романа на ковёр для нотаций типа: "Тебе что,мало платят,скулишь о бедных? Жалко нищих бездельников-иди к ним и играй во дворе тряпочным мячиком с неудачниками! Найдём тебе замену,если повторится! Из-за тебя нам выволочку с Администрации устроили!"

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