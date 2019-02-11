Зобнин – о главных проблемах России: «Бедность, качество медицинской помощи, зарплата учителей»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью «Матч ТВ» ответил на вопрос о главных, по его мнению, проблемах России.

«Вообще-то их дофига. Но если просите три, назову святое. Выезжаешь за пределы Москвы и Питера – больно на людей смотреть. Бедность – первая проблема. Вторая – качество медицинской помощи, больницы и уровень жизни медперсонала. Третья – зарплата учителей», – сказал Зобнин.

Сегодня игроку сборной России исполнилось 25 лет. «Спартак» поздравил его с днeм рождения.

В текущем сезоне Зобнин сыграл в 20 матчах во всех турнирах и отдал две голевые передачи.

Зобнин – образец русского футболиста на 2019-й