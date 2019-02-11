Зобнин – о главных проблемах России: «Бедность, качество медицинской помощи, зарплата учителей»

Ну во первых учителя, так же как и доктора в последнее время очень и очень не плохо получают. Во вторых, когда я в своем городе слышу о некой бедности или нищете, а это 200 км. от СПб, то первый вопрос возникает, почему по окончании смены на заводе нищие работники не едут на общественном бесплатном транспорте, а предпочитают ездить на работу на личном авто. И таких сотни. Как так получается, что у нищей бабули пенсионерки воры вынесли из квартиры 800 тыс. руб. Но а о медицине не стоит судить, когда ей не пользуешься. Проблема в ней сегодня, в отсутствии квалифицированных кадров. Тогда вопрос к Зобнину: А чего же ты не пошел в медицину? Показал бы супер мощный уровень. Это же тоже самое, что и мячик пинать))))))))))))
Вообщем у мальчика заражение мозга либерастной палочкой. Мозг заточен на критику всего и всех, без реальной оценки происходящего. Со слов какого то дяди и какой то тети.
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин в интервью «Матч ТВ» ответил на вопрос о главных, по его мнению, проблемах России.
«Вообще-то их дофига. Но если просите три, назову святое. Выезжаешь за пределы Москвы и Питера – больно на людей смотреть. Бедность – первая проблема. Вторая – качество медицинской помощи, больницы и уровень жизни медперсонала. Третья – зарплата учителей», – сказал Зобнин.
Сегодня игроку сборной России исполнилось 25 лет. «Спартак» поздравил его с днeм рождения.
- В текущем сезоне Зобнин сыграл в 20 матчах во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
Зобнин – образец русского футболиста на 2019-й