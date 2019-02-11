«Спартак» – Зобнину: «Желаем ярких игр и побед»

«Спартак» поздравил полузащитника Романа Зобнина с днем рождения.

Сегодня, 11 февраля, российскому футболисту исполнилось 25 лет.

«Поздравляем Романа с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких игр и побед в составе «Спартака», – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.