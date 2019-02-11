«Спартак» – Зобнину: «Желаем ярких игр и побед»

Роман вырос в большого игрока к 25-ти годам.С днём рождения,мастер!
«Спартак» поздравил полузащитника Романа Зобнина с днем рождения.
Сегодня, 11 февраля, российскому футболисту исполнилось 25 лет.
«Поздравляем Романа с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких игр и побед в составе «Спартака», – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.
- Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
- В этом сезоне хавбек провел в РПЛ 14 матчей.
- Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.