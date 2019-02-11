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    «Спартак» – Зобнину: «Желаем ярких игр и побед»

    «Спартак» поздравил полузащитника Романа Зобнина с днем рождения.

    Сегодня, 11 февраля, российскому футболисту исполнилось 25 лет.

    «Поздравляем Романа с днем рождения и желаем ему счастья, крепкого здоровья, ярких игр и побед в составе «Спартака», – говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

    • Зобнин выступает за «Спартак» с 2016 года.
    • В этом сезоне хавбек провел в РПЛ 14 матчей.
    • Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    11.02.2019 09:52
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 11 февраля 2019, 19:59

      Роман вырос в большого игрока к 25-ти годам.С днём рождения,мастер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 11 февраля 2019, 17:04

      С Днём Рожденья, Рома!
      Будь в Спартаке долго как дома.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14956

      vka1970 11 февраля 2019, 16:21

      Рому с днём рождения !
      Яркой игры и хороших побед !
      Удачи !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 16:12

      С Днем Рождения Рома!!! Ждем от тебя надежной игры и без травм.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 16:06

      Рому с Днюхой. Здоровья, удачи и спортивных успехов !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 11 февраля 2019, 14:29

      25 пора бы уже роман пора

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 11 февраля 2019, 14:21

      Рома, с днюхой!!! И всех благ!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 14:14

      Результативной игры и без травм!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 11 февраля 2019, 14:12

      Через пару лет возраст к самому пику подойдет.
      Здоровья Роман, и хорошей игры!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 11 февраля 2019, 13:53

      Рома , болельщики соскучились по твоим голам .

      6
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