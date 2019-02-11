Орещук: «Ракицкий как игрок – ок. Но Ракицкий за 12 миллионов – вопрос. Эти деньги никак не отбить»

Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о трансферной политике «Зенита» и о проблемах петербуржцев с составом.

– Не считаете, что Семак выкручивал руки клубу, постоянно говоря о том, что ждет трансферов?

– Я считаю, что он делал все правильно. Летом он промолчал, пришлось играть теми, кто ему достался в наследство. И я не могу сказать, что тот состав выглядел монолитным – была основа и были ребята послабее. Семак летом говорил только о том, что нужен левый защитник, но самое интересное, что его нет до сих пор. До сих пор!

– Но есть Жирков и Набиуллин. Считаете, что это слабые футболисты?

– Если Жирков здоров и нет травм, нет вопросов. В этом случае левый защитник не нужен. Сколько Жирков провел матчей в первой половине?

– Ноль. Но у него была травма.

– Эта травма мучает его уже давно. Он суперфутболист, когда здоров, левая бровка закрыта. Очень хочется, чтобы он был постоянно здоров и помогал Сергею Богдановичу.

– Вам не нравится Набиуллин?

– Он хороший игрок. Но молодой, и сразу бросать в топку – опрометчиво. Но больше никого нет, и Набиуллину пришлось играть. С огрехами, но он играл. Сейчас это более-менее боевая единица. Но если мы говорим о серьезных задачах, например, о победе в Лиге Европы, футболист на этой позиции нужен более качественный.

Единственное, не могу понять: на рынке был свободный Кудряшов, но с ним не подписали контракт. Загадка: лидер турецкого чемпионата его берет, а лидер нашего – нет.

– Вы правда считаете, что сейчас Кудряшов сильнее Набиуллина?

– Конечно. Подождите, кто играл на ЧМ-2018 – он или Набиуллин?

– Не всегда Кудряшов – чаще Жирков.

– За Набиуллиным будущее. Но «Зениту» нужен сейчас титул, а Набиуллин не играет стабильно, и Кудряшова можно было подписать по схеме «полгода плюс два года». Больших денег он не просил, и турки не дали больших денег. Не знаю, в чем причина – надо быть внутри команды. Может, доктор сказал, что Жирков готов, тогда все сделали правильно.

– Ракицкий, 29 лет, 12 миллионов евро. Далее обсуждение трансфера можно заканчивать?

– Чуть иначе. Ракицкий как игрок – ок. Но Ракицкий за 12 миллионов – вопрос. Это деньги только на вход, на выход никак не отбить.

– Представим, что вы – спортивный директор частного клуба. Как бы вы обосновали этот трансфер перед советом директоров клуба?

– Не знаю. Наверное, за 12 миллионов евро не брал бы такого футболиста, можно было найти намного моложе.

После 17-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.