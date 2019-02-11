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    Орещук: «Ракицкий как игрок – ок. Но Ракицкий за 12 миллионов – вопрос. Эти деньги никак не отбить»

    Футбольный агент Роман Орещук поделился мнением о трансферной политике «Зенита» и о проблемах петербуржцев с составом.

    – Не считаете, что Семак выкручивал руки клубу, постоянно говоря о том, что ждет трансферов?

    – Я считаю, что он делал все правильно. Летом он промолчал, пришлось играть теми, кто ему достался в наследство. И я не могу сказать, что тот состав выглядел монолитным – была основа и были ребята послабее. Семак летом говорил только о том, что нужен левый защитник, но самое интересное, что его нет до сих пор. До сих пор!

    – Но есть Жирков и Набиуллин. Считаете, что это слабые футболисты?

    – Если Жирков здоров и нет травм, нет вопросов. В этом случае левый защитник не нужен. Сколько Жирков провел матчей в первой половине?

    – Ноль. Но у него была травма.

    – Эта травма мучает его уже давно. Он суперфутболист, когда здоров, левая бровка закрыта. Очень хочется, чтобы он был постоянно здоров и помогал Сергею Богдановичу.

    – Вам не нравится Набиуллин?

    – Он хороший игрок. Но молодой, и сразу бросать в топку – опрометчиво. Но больше никого нет, и Набиуллину пришлось играть. С огрехами, но он играл. Сейчас это более-менее боевая единица. Но если мы говорим о серьезных задачах, например, о победе в Лиге Европы, футболист на этой позиции нужен более качественный.

    Единственное, не могу понять: на рынке был свободный Кудряшов, но с ним не подписали контракт. Загадка: лидер турецкого чемпионата его берет, а лидер нашего – нет.

    – Вы правда считаете, что сейчас Кудряшов сильнее Набиуллина?

    – Конечно. Подождите, кто играл на ЧМ-2018 – он или Набиуллин?

    – Не всегда Кудряшов – чаще Жирков.

    – За Набиуллиным будущее. Но «Зениту» нужен сейчас титул, а Набиуллин не играет стабильно, и Кудряшова можно было подписать по схеме «полгода плюс два года». Больших денег он не просил, и турки не дали больших денег. Не знаю, в чем причина – надо быть внутри команды. Может, доктор сказал, что Жирков готов, тогда все сделали правильно.

    – Ракицкий, 29 лет, 12 миллионов евро. Далее обсуждение трансфера можно заканчивать?

    – Чуть иначе. Ракицкий как игрок – ок. Но Ракицкий за 12 миллионов – вопрос. Это деньги только на вход, на выход никак не отбить.

    – Представим, что вы – спортивный директор частного клуба. Как бы вы обосновали этот трансфер перед советом директоров клуба?

    – Не знаю. Наверное, за 12 миллионов евро не брал бы такого футболиста, можно было найти намного моложе.

    После 17-ти туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая «Краснодар» на одно очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2019 14:17
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 15 февраля 2019, 11:32

      Ракицкий, 29 лет очень хороший трансфер!!

      1
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      Рейтинг: -546

      massaboss 11 февраля 2019, 18:50

      Все футбольные агенты редкостные хитрожопые болтуны. Они Вам и в ту и в другую сторону изложат вопрос и не покраснеют.

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 11 февраля 2019, 18:45

      Купить, продать-не в футбол играть.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 16:43

      Можно было найти и более компетентного, продвинутого с игровым и аналитическим мышлением специалиста, чтобы тот мог оценить трансфер Ярика. Говорить о Жиркове как игроке Зенита и связывать с ним какую-то надежду на левом фланге, это просто не знать его возраст, сколько он постоянно пропускает игр в сезоне и сколько лечится от своих болячек и травм.

      2
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 11 февраля 2019, 15:56

      Надо давать играть молодым игрокам. А то так и придется постоянно покупать стариков за 12 миллионов.

      0
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 15:41

      Не читал всё интервью, но напрашивается вопрос: с тренером не ошиблись? """"""""""""

      1
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      Рейтинг: +844

      lejnin 11 февраля 2019, 15:37

      Что-то товарищ Орещук сам себе противоречит...с одной стороны Набиуллин (23 года) "молодой, и сразу бросать в топку – опрометчиво", а с другой - Ракицкий (29 лет) "можно было найти намного моложе"...т.е. Зениту нужен 26-летний защитник, иначе никак :D

      1
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      Рейтинг: +905

      VVadic 11 февраля 2019, 14:41

      Роналду, 34 года, 110 миллионов евро
      . «Роналду как игрок ок. Но Роналду за 110 миллионов - вопрос. Это деньги только на вход, на выход никак не отбить»

      0
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > VVadic 11 февраля 2019, 15:35

      Больше половины денег уже отбили только на одних майках.

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      Рейтинг: +905

      VVadic > DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 18:04

      От маек клубу 5% достаётся

      0
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY > VVadic 11 февраля 2019, 18:59

      А сколько на сегодня в сумме, интересно? Нигде не видел?

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 февраля 2019, 14:35

      Свершилось, после драки кулаками не машут.

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