Барриос – о детстве, «Бока Хуниорс», переходе в «Зенит», позиции на поле

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос дал интервью «Матч ТВ», в котором рассказал о том, как играл в футбол в детстве, этапе карьеры в «Бока Хуниорс», переходе в петербургский клуб, любимой позиции на поле.

«Бомбардир» выделил главное:

О детстве

– С чего для вас начался футбол?

– Ребенком все время играл с друзьями во дворе, но тогда даже подумать не мог, что стану профессиональным футболистом. Потом на меня обратили внимание тренеры одной футбольной школы и даже позвали туда. Только с первого раза не смог в ней адаптироваться. Сходил на пару тренировок, понял, что мне скучно, и ушел опять играть с ребятами на улице.

Мне так проще было. Предпочитал тратить все свое свободное время, играя во дворе, а не ходить в школу. Хоть район, где я вырос, и был очень опасным, но мне это нравилось.

– Дворовый футбол в Колумбии – это жесткая игра, или ставка делается на элегантность и финты?

– Случалось разное. Был и агрессивный футбол, и драки, когда старшие ребята не разрешали нам играть. Сейчас я рад, что прошел через все это, благодарен тому времени. Во-первых, набрался опыта, во-вторых, еще больше ценю то, что со мной сейчас происходит.

– Ваша достаточно жесткая игра родом из детства?

– Да, отчасти это правда, я умею быть агрессивным на поле. Но при этом все зависит от момента. Могу быть спокойным, когда необходимо. Например, во время тренировок.

– Раз вы не думали в детстве, что будете играть в футбол профессионально, тогда кем хотели стать?

– Мальчишкой вообще о таких вещах не задумывался. Просто развлекался, играл с друзьями в футбол все свободное время. Но сейчас очень горд тем, чего достиг. Уверен, что у бога на каждого человека есть какой-то свой замысел. Рад, что так получилось со мной, я это очень ценю.

О «Бока Хуниорс» и финале Кубка Либертадорес-2018

– Как же в итоге вы оказались в клубе «Депортес Толима»?

– Мой папа настоял, чтобы я все же занимался в футбольной школе. Наверное, он хотел вытащить меня из нашего опасного района, оградить от каких-то неприятностей. Папа мечтал, что я стану профессиональным футболистом. Я прислушался к его советам, вернулся в школу, а уже оттуда меня пригласили в «Депортес Толима».

– С этим клубом вы стали обладателем Кубка Колумбии. Что за атмосфера в этом турнире?

– Думаю, примерно такая же, как на матчах Кубка России (улыбается).

– Затем вы оказались в культовом аргентинском клубе «Бока Хуниорс». Что почувствовали, когда узнали о приглашении?

– Для меня оно стало большим сюрпризом. «Бока» хотела купить другого игрока, но возникли какие-то сложности во время переговоров. Пока они улаживались, президенту клуба предложили купить и меня тоже. В итоге «Бока» приобрела нас обоих, причем второй футболист играл на той же позиции, что и я. Естественно, был очень рад своему переходу.

– Каково это – быть игроком «Бока Хуниорс», за который вы отыграли два сезона?

– Это не объяснить, надо просто прочувствовать. Я бы вам посоветовал как-нибудь посетить стадион «Боки» – это нечто особенное! Да и вообще, куда бы мы не приезжали, везде были полные трибуны, чувствовалась поддержка болельщиков. Я считаю, что «Бока» – это великий клуб, а теперь у него есть и международная история – после того, как был сыгран финал Кубка Либертадорес в Милане и Мадриде.

– Первый матч этого финала против «Ривер Плейт» завершился со счетом 2:2, потом начались беспорядки, долго было непонятно, где пройдет ответный матч. Как вы чувствовали себя в эти дни в неизвестности?

– Были в напряжении. Мы тренировались не в полную силу, следили за новостями. Слухи ходили, что ответный матч пройдет в Парагвае, Саудовской Аравии или еще где-то. Жаль, что на «Сантьяго Бернабеу» мы не смогли выиграть.

– В ответном матче в Мадриде в добавленное время вы получили вторую желтую карточку и покинули поле.

– Было очень обидно, ведь это моя первая красная карточка за то время, что я играл в «Боке». И представить себе не мог, что вообще сыграю когда-нибудь в таком финале. В итоге эта красная карточка получилась очень обидной. Но я думаю, что все не просто так. Все мы учимся на своих ошибках и я, конечно, извлеку для себя из этого урок на будущее.

– Что больше всего запомнилось из финала Кубка Либертадорес?

– Раненые игроки, камни, летящие в автобус… Но такое может произойти где угодно, мне кажется. И это такая история, о которой потом можно рассказывать своим сыновьям, внукам.

О сборной Колумбии, Олимпиаде, ЧМ-2018

– Вы играли на Олимпиаде 2016 года и дошли со сборной Колумбии до четвертьфинала.

– Это было важное событие не только в моей карьере. До этого сборная Колумбии не квалифицировалась на Игры в течение 16 лет. И моя роль в том, что команда попала на Олимпиаду, была не мала. Для меня же ключевым моментом стал переход в «Бока Хуниорс», где на меня обратили внимание и вызвали в сборную.

– В прошлом году у вас был еще один плей-офф – чемпионата мира. Каким остался в вашей памяти турнир в России?

– Это было как сон! До сих пор воспоминания такие яркие, словно это было вчера. Я наслаждался каждым моментом, каждой тренировкой, потому что любой футболист мечтает сыграть со своей сборной на чемпионате мира. Надеюсь, что в «Зените» я покажу себя с лучшей стороны, и меня снова пригласят в сборную.

– Было что-то, что вас удивило в России?

– Поразило, что Россия такая огромная страна. Удивило и понравилось то, как был организован турнир. Все было хорошо не только с футбольной стороны. Мы чувствовали, что и в остальном в стране все на своих местах. А еще удивило то, как хорошо ко мне относились русские и какими они были милыми и открытыми в общении.

– Колумбия начала чемпионат мира с поражения от Японии и без Барриоса в составе. В следующем матче вы вышли на поле, и ваша сборная сумела выйти в плей-офф. Что изменилось в игре команды?

– Мы очень расстроились после матча с Японией, и перед игрой с Польшей понимали, что у нас не будет другого шанса. На игру вышли сконцентрированными, отдавали все на поле. Я благодарен тренерскому штабу за доверие. Это был решающий матч, мы не могли его не выиграть.

О переходе в «Зенит», позиции на поле, Лиге Европы

– Вы ведь узнали, что стали игроком «Зенита», неожиданно для себя?

– О том, что мной интересуются другие клубы, я, конечно, знал и просил президента «Боки» тщательно взвешивать и анализировать все предложения. В то же время Россия – это большой шаг в карьере, возможность попасть в Европу. «Зенит» же, об интересе которого я тоже знал, – один из самых великих клубов в стране. Но чем закончились переговоры с «Зенитом», не знал.

Мы с командой были в отеле, пообедали и собирались уезжать на матч. Я зашел в автобус, и тут мне говорят, что договоренности достигнуты, и сегодня я должен улетать. Поначалу не поверил, переспросил, правда ли это. Мне ответили, что правда. Тогда я со всеми попрощался и пошел собирать чемоданы.

– Не пугают ли вас холода в России?

– Мне даже здесь, на сборах в Испании, холодно, посмотрим, что будет в России (смеется). Надеюсь очень быстро адаптироваться. Я не могу иначе, мне же нужно приносить пользу «Зениту» и играть хорошо. Сомневаюсь, что холод будет для меня в этом препятствием. Наоборот, я постараюсь обратить это в позитивную сторону для себя.

– Сейчас вы ярко выраженный центральный полузащитник, опорник. В какой момент вы оказались на этой позиции?

– Я в своей карьере был и защитником, и нападающим. Когда пришел в «Депортес», тренер поставил меня в центр поля и начал давать мне больше игрового времени. Тогда понял, что он, видимо, хорошо прочувствовал – это моя позиция. Потому и принял такое решение. В «Зените», надеюсь, тренер тоже это увидел, и я на этой позиции принесу пользу команде.

– А вам самому больше нравится обороняться или нападать?

– У меня лучше получается играть опорного полузащитника, и я считаю, что это мой плюс.

– «Зенит» до сих пор не играл с одним опорником. Вы готовы с кем-то делить эту позицию?

– Для меня это не имеет никакого значения. Что лучше для команды, определяет тренер, а я приму это решение.

– «Зенит» заявил вас в Лигу Европы. Вам знаком этот турнир?

– Я смотрел Лигу Европы и счастлив, что смогу сыграть в этом турнире. Для меня это новый вызов в карьере, который собираюсь принять.

– О «Фенербахче», с которым «Зениту» скоро предстоит играть, слышали?

– Да, я знаю, что это турецкая команда, видел несколько игр, но, конечно, не знаю имен всех игроков. Скажу, что мы тщательно готовимся к этому матчу.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам «Зенита»?

– Что я очень рад, что пришел в такой великий клуб. Я буду бороться за его цвета, за стрелку и принесу команде только пользу. Всех обнимаю!