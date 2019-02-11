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    Семак: «Удаления Паредеса – не грубая игра или злой умысел. Он просто не умеет правильно отбирать мяч»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение об игре полузащитника Леандро Паредеса за петербургскую команду.

    – После удаления Паредеса в ответном матче с минским «Динамо» вы сказали, что он должен понять, что сделал. Через два с половиной месяца Паредес получил удаление в игре с «Ахматом». Не понял?

    – Его удаления – это не грубая игра или злой умысел. Это технические элементы, которые он не умеет правильно исполнять. С минским «Динамо» действительно было неспортивное поведение. С «Ахматом» Паредес отбирал мяч с большим желанием, но он просто не умеет это правильно делать. Например, при подкатах у Паредеса всегда поднята вторая нога. Даже если он не попадает по сопернику, это сигнал для судьи. После удаления с «Динамо» он правильно все понял, у нас абсолютно не было никаких недопониманий.

    • Паредес перешел из «Зенита» в «ПСЖ» этой зимой за 45 миллионов евро.
    • В первой части сезона, выступая за петербургскую команду, аргентинец заработал два удаления. Также на его счету семь желтых карточек.

    Источник: «Sports.ru»

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    11.02.2019 11:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 11 февраля 2019, 13:50

      Теперь можно раскрыть эту тайну -ведь уже уже продали )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 11 февраля 2019, 13:39

      Таких зато берут в псж...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 13:15

      Он что, совершенно необучаемый или ненормальный???...

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 11 февраля 2019, 13:09

      А научить было уже поздно?))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 февраля 2019, 12:47

      Уехал и уехал, бабло получили немалое и будя!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1

      hidez 11 февраля 2019, 12:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если делаете ставки -> buki-sosamba.ru

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 11 февраля 2019, 12:20

      Если научится правильно отбирать - будет стоить в 2-3 раза дороже.

      3
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