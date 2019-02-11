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    Газизов – об игре Зинченко в матче с «Челси»: «Не назвал бы это подвигом»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказал мнение об игре полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче 26-го тура АПЛ с «Челси» (6:0). Украинец сделал в этой встрече две голевые передачи. Футболист выступал за уфимцев с 2015 по 2016 год.

    «Прекрасно действовал, чувствовал себя на поле абсолютно как игрок стартового состава. Но не назвал бы это подвигом – он просто выполнил свою работу. При этом было видно, что против «Челси», большой команды, Зинченко смотрелся уверенно.

    Зинченко заслужил доверие своей работой на тренировках. Даже если Саша не проходит в число первых одиннадцати, то трудом доказывает состоятельность. Наверняка делает определенные выводы и улучшает игру. Это говорит о том, что никогда не нужно опускать руки.

    Мне понравилось, как Саша распорядился обоими моментами. И вообще, как подключался весь матч к атакам, как выглядел в общей игре, в том числе в защите. Почти не ошибался.

    Хотя по-прежнему утверждаю, что классический левый полузащитник не совсем позиция Зинченко. Я вижу его в другой роли, мне кажется, что это более атакующий исполнитель», – сказал Газизов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2019 10:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 16:26

      С одной стороны ,когда победа дается легко ,у игроков все получается отлично. Гораздо важней в сложных поединках ,когда команда проигрывает и требуется переломить ситуацию в свою пользу. Вот здесь не всегда игроки с успехом проявляют свое мастерство.

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 11 февраля 2019, 13:23

      Подвиг зделал, Кун и то для него это обычное дело

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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 11 февраля 2019, 13:22

      Шамиль Камилович опускает нас на землю и призывает быть скромнее, это объективно и правильно.

      1
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      Рейтинг: +22

      Igreks 11 февраля 2019, 12:12

      У лицимерной свинки ПЕППА свое виденье((

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