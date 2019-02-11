Газизов – об игре Зинченко в матче с «Челси»: «Не назвал бы это подвигом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказал мнение об игре полузащитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко в матче 26-го тура АПЛ с «Челси» (6:0). Украинец сделал в этой встрече две голевые передачи. Футболист выступал за уфимцев с 2015 по 2016 год.

«Прекрасно действовал, чувствовал себя на поле абсолютно как игрок стартового состава. Но не назвал бы это подвигом – он просто выполнил свою работу. При этом было видно, что против «Челси», большой команды, Зинченко смотрелся уверенно.

Зинченко заслужил доверие своей работой на тренировках. Даже если Саша не проходит в число первых одиннадцати, то трудом доказывает состоятельность. Наверняка делает определенные выводы и улучшает игру. Это говорит о том, что никогда не нужно опускать руки.

Мне понравилось, как Саша распорядился обоими моментами. И вообще, как подключался весь матч к атакам, как выглядел в общей игре, в том числе в защите. Почти не ошибался.

Хотя по-прежнему утверждаю, что классический левый полузащитник не совсем позиция Зинченко. Я вижу его в другой роли, мне кажется, что это более атакующий исполнитель», – сказал Газизов.