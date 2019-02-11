Газзаев: «Надеюсь, лимит на легионеров в принципе отменят – он совсем не нужен»

Заслуженный тренер России и депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ необходимо отменять.

На данный момент в чемпионате России действует лимит по схеме «6+5» (шесть иностранных игроков и пять россиян на поле).

«Надеюсь, что лимит на легионеров в принципе отменят – он совсем не нужен. Только в естественной и жесткой конкуренции с иностранцами в стране появятся настоящие футболисты. А когда мы предоставляем отечественным игрокам льготы – это ни к чему хорошему не приводит.

Футболисты, выигрывавшие Кубок УЕФА с ЦСКА и «Зенитом», а потом взявшие бронзу Евро-2008, выросли безо всяких лимитов. А сейчас на клубном уровне, на международной арене результатов нет. Если бы ситуацию не спасло выступление сборной на домашнем ЧМ-2018, все выглядело бы плачевно, – сказал Газзаев.