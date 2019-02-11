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    Газзаев: «Надеюсь, лимит на легионеров в принципе отменят – он совсем не нужен»

    Заслуженный тренер России и депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ необходимо отменять.

    На данный момент в чемпионате России действует лимит по схеме «6+5» (шесть иностранных игроков и пять россиян на поле).

    «Надеюсь, что лимит на легионеров в принципе отменят – он совсем не нужен. Только в естественной и жесткой конкуренции с иностранцами в стране появятся настоящие футболисты. А когда мы предоставляем отечественным игрокам льготы – это ни к чему хорошему не приводит.

    Футболисты, выигрывавшие Кубок УЕФА с ЦСКА и «Зенитом», а потом взявшие бронзу Евро-2008, выросли безо всяких лимитов. А сейчас на клубном уровне, на международной арене результатов нет. Если бы ситуацию не спасло выступление сборной на домашнем ЧМ-2018, все выглядело бы плачевно, – сказал Газзаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2019 10:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 11 февраля 2019, 17:52

      БУДЕМ МЫ ТОГДА СБОРНУЮ НАБИРАТЬ В 1 ДИВИЗИОНЕ)ИЛИ В ОРЕНБУРГЕ И УРАЛЕ!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 16:18

      Пока о полной отмене разговоров не было. Будущий президент РФС Дюков ,предложил следующие схемы ;5+6 10+15 8+17.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 16:16

      Пусть Газзает дышит ровно и глубоко, протирая штаны в Думе. А выводы делать не с его мозгами. Много выросло в Зените своих доморощенных игроков рядом с Данни, Халком, Витселем, Гараем и Ивановичем ?... Уходят одни, покупают других легов как и наших игроков из других клубов. Так было и будет в погоне за титулами и трофеями. Убрав лимит, наш футбол заполонят разного рода леги-второразрядники поставляемые селюками и пиля с нашими "жучками" бабки на контрактах.

      1
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 11 февраля 2019, 13:14

      Во первых не твоё дело. Во вторых во всех вариантах минусы, пробовать надо обдумавши.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 11 февраля 2019, 12:16

      Всё верно говорит. Именно из-за лимита выросла цена российских игроков во внутреннем турнире. Так же выросли з/п игроков и ехать в европу за опытом уже никто не хочет.
      Зачем платить клубу 10 млн. за российского игрока, если он играет на миллион. Уж лучше купить нормального игрока за 10 млн, но он будет отрабатывать эти деньги.
      Кто-то скажет, что иностранцев ставят из-за дорогого контракта, а как же Глушаков? Его тоже ставят из-за дорогого контракта. Вот только иностранца можно продать практически за ту же сумму, которую за него заплатили, если он станет сдавать. А за российского игрока не дадут и половины его стоимости в РФПЛ.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п 11 февраля 2019, 11:53

      Из крайности в крайность бросаться всё таки не стоит.С начала 10-15 в заявке,а потом смотреть.

      2
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 > александр п 11 февраля 2019, 14:09

      Правильно, резко рубить не стоит!

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