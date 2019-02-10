Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:6).

«Сейчас я не в состоянии объяснить это. В течение недели у меня были хорошие ощущения от тренировок. Может, после гола, который мы пропустили через три минуты после начала, стало сложно играть. Было сложно не давать им пространство. Мы были в беде. Я не могу понять этого.

Мы допустили слишком много ошибок в игре не с тем соперником. Они показали великолепный футбол, а мы совершили много ошибок. Мы хотели прессинговать их в начале игры, но наш план был невыполним, потому что мы пропустили через три минуты.

Думаю, большая разница между двумя командами была в интенсивности прессинга. Они хорошо прессинговали, а мы не могли этого делать. Мы не могли отреагировать правильно. Мы не могли оставаться в игре.

Сейчас у нас большие проблемы в играх на выезде. В начале сезона мы лучше играли на выезде, чем дома. Но за последний месяц все изменилось», – сказал Сарри.

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