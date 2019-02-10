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    Сарри – о разгроме от «Ман Сити»: «Я не в состоянии объяснить это сейчас»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:6).

    «Сейчас я не в состоянии объяснить это. В течение недели у меня были хорошие ощущения от тренировок. Может, после гола, который мы пропустили через три минуты после начала, стало сложно играть. Было сложно не давать им пространство. Мы были в беде. Я не могу понять этого.

    Мы допустили слишком много ошибок в игре не с тем соперником. Они показали великолепный футбол, а мы совершили много ошибок. Мы хотели прессинговать их в начале игры, но наш план был невыполним, потому что мы пропустили через три минуты.

    Думаю, большая разница между двумя командами была в интенсивности прессинга. Они хорошо прессинговали, а мы не могли этого делать. Мы не могли отреагировать правильно. Мы не могли оставаться в игре.

    Сейчас у нас большие проблемы в играх на выезде. В начале сезона мы лучше играли на выезде, чем дома. Но за последний месяц все изменилось», – сказал Сарри.

    «Челси» провалился. Но «Ман Сити» и Зинченко просто великолепны

    Источник: BBC

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    10.02.2019 22:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +448

      Paladius 11 февраля 2019, 15:53

      Хорошо, что Фурсенко не удалось пропихнуть его в Зенит! Если он в Челси не может порядок навести в Зените бы вообще закопался!

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 11 февраля 2019, 13:11

      Что летело- то и залетало!

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 11 февраля 2019, 12:47

      С самого начала у Челси не пошла игра. У Ман Сити же все получалось как никогда.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 февраля 2019, 23:17

      Да тут и психолог спортивный вместе с психиатром не смогут объяснить такую игру и на выезде и это поражение.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 февраля 2019, 22:44

      Без Маура полная ж...па.

      0
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      Рейтинг: +48

      riat > prezent2017 10 февраля 2019, 23:00

      И Конте !!!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > prezent2017 11 февраля 2019, 07:51

      того Маура, при котором в последний раз Челси уже был близок к зоне вылета, за что его и уволили?) того Маура, что переругался с половиной игроков команды?)

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