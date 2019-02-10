Ломовицкий: «Глушаков, Комбаров, Ещенко, Ребров – специфические и строгие люди. Если «пихают», надо закрыть рот и слушать»

чтобы "пихать", желательно самому понимать что-то... к сожалению - не тот случай
Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий дал характеристику своим некоторым партнерам. Он считает их строгими и специфическими.
— Армеец Тимур Жамалетдинов, выступающий сейчас за «Лех», назвал Березуцких и Сергея Игнашевича специфическими и слишком строгими людьми. Про кого в «Спартаке» готовы сказать так же?
— Могу всех ветеранов назвать: Артем Ребров, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Андрей Ещенко. Но дискомфорта нет, нормально общаемся. Опытные дают советы молодым во всех командах мира, от этого нам только лучше. Иногда сам что-то спросишь, тут никаких запретов.
— Думаю, Жамалетдинов имел в виду не просто строгость, а чрезмерную строгость. На его взгляд.
— Бывает, и «пихают», не без этого. В таких случаях надо закрыть рот и слушать.
- Игрок выступает за первую команду красно-белых с прошлого года.
- В текущем сезоне РПЛ Ломовицкий провел девять матчей.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.