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    Ломовицкий: «Глушаков, Комбаров, Ещенко, Ребров – специфические и строгие люди. Если «пихают», надо закрыть рот и слушать»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий дал характеристику своим некоторым партнерам. Он считает их строгими и специфическими.

    — Армеец Тимур Жамалетдинов, выступающий сейчас за «Лех», назвал Березуцких и Сергея Игнашевича специфическими и слишком строгими людьми. Про кого в «Спартаке» готовы сказать так же?

    — Могу всех ветеранов назвать: Артем Ребров, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Андрей Ещенко. Но дискомфорта нет, нормально общаемся. Опытные дают советы молодым во всех командах мира, от этого нам только лучше. Иногда сам что-то спросишь, тут никаких запретов.

    — Думаю, Жамалетдинов имел в виду не просто строгость, а чрезмерную строгость. На его взгляд.

    — Бывает, и «пихают», не без этого. В таких случаях надо закрыть рот и слушать.

    • Игрок выступает за первую команду красно-белых с прошлого года.
    • В текущем сезоне РПЛ Ломовицкий провел девять матчей.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.02.2019 17:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 11 февраля 2019, 14:59

      чтобы "пихать", желательно самому понимать что-то... к сожалению - не тот случай

      0
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 11 февраля 2019, 08:17

      Это нормально=)) Опг ромашка рулит- лишь бы это было на пользу команде! Если костяк настроен на игру и победы, то таким как ломовицкий - в обязательном порядке так делать и надо, молчать и внимать. Вопросов к парню нет. А игра надеюсь и опыт при таком отношении прибудут! Удаче команде!

      1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 февраля 2019, 01:02

      Не быть ему Гладиатором...

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 11 февраля 2019, 00:24

      Дедовщина какая-то.
      ;-)))

      0
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 10 февраля 2019, 22:51

      Говори прямо - " надо расслабить булки и постараться получить удовольствие " ((( , время показало - дедовщина в прошлом и хочешь быть ЛИЧНОСТЬЮ - БУДЬ И БЕЙСЯ ... либо расслабь булки ((( - ЭТО НЕ ТЕ АВТОРИТЕТЫ НА КОТОРЫХ НАДО РАВНЯТЬСЯ , В ИСТОРИИ СПАРТАКА ЕСТЬ ГОРАЗДО БОЛЕЕ ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ !!!

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      Рейтинг: +95

      сейду 10 февраля 2019, 18:45

      Бомбардир поставил на поток новости про специфических и строгих футболистов

      0
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      Рейтинг: +95

      сейду 10 февраля 2019, 18:44

      С опг ромашка шутки плохи

      2
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 10 февраля 2019, 17:40

      Не моё дело..
      Но ,главное,.на колени не вставать...,
      а рот можно и открытым держать.

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