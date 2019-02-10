Ломовицкий: «Глушаков, Комбаров, Ещенко, Ребров – специфические и строгие люди. Если «пихают», надо закрыть рот и слушать»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий дал характеристику своим некоторым партнерам. Он считает их строгими и специфическими.

— Армеец Тимур Жамалетдинов, выступающий сейчас за «Лех», назвал Березуцких и Сергея Игнашевича специфическими и слишком строгими людьми. Про кого в «Спартаке» готовы сказать так же?

— Могу всех ветеранов назвать: Артем Ребров, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Андрей Ещенко. Но дискомфорта нет, нормально общаемся. Опытные дают советы молодым во всех командах мира, от этого нам только лучше. Иногда сам что-то спросишь, тут никаких запретов.

— Думаю, Жамалетдинов имел в виду не просто строгость, а чрезмерную строгость. На его взгляд.

— Бывает, и «пихают», не без этого. В таких случаях надо закрыть рот и слушать.