Ломовицкий: «Нарабатывать технику помог двор. Играл в одиночку против восьмерых»

Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал, где нарабатывал футбольную технику. Игрок практиковался во дворе.

— Считается, что в наших футбольных школах детей грузят тактикой, забывая про технику. А времена дворового футбола, где шлифовались финты, давно прошли. Ваш дриблинг вопреки или благодаря детским тренерам?

— В академии «Спартака» никто и никогда не запрещал обыгрывать один в один. Помог и двор, между прочим. Выходил на улицу, брал себе вратаря и играл против семерых-восьмерых. Пусть не ровесников, а помладше, но все-таки. Бегал с ними, возился. Наверное, не зря.

— Один против восьмерых?

— Ну да. Не все, ясно, футболом занимались, но обводить все равно приходилось.