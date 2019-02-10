Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ломовицкий: «Нарабатывать технику помог двор. Играл в одиночку против восьмерых»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал, где нарабатывал футбольную технику. Игрок практиковался во дворе.

    — Считается, что в наших футбольных школах детей грузят тактикой, забывая про технику. А времена дворового футбола, где шлифовались финты, давно прошли. Ваш дриблинг вопреки или благодаря детским тренерам?

    — В академии «Спартака» никто и никогда не запрещал обыгрывать один в один. Помог и двор, между прочим. Выходил на улицу, брал себе вратаря и играл против семерых-восьмерых. Пусть не ровесников, а помладше, но все-таки. Бегал с ними, возился. Наверное, не зря.

    — Один против восьмерых?

    — Ну да. Не все, ясно, футболом занимались, но обводить все равно приходилось.

    • Игрок выступает за первую команду красно-белых с прошлого года.
    • В текущем сезоне РПЛ Ломовицкий провел девять матчей.
    • «Спартак» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.02.2019 15:42
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 10 февраля 2019, 18:27

      Да вот как раз дриблинга у Александра на поле и не наблюдается пока.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 17:55

      Конечно это забава но для тренировки пойдет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 10 февраля 2019, 17:28

      Одним ударом семерых убивает))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 10 февраля 2019, 17:08

      Ничего не выигравший псевдофутболист дает интервью и советы...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11