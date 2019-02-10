Ломовицкий: «Нарабатывать технику помог двор. Играл в одиночку против восьмерых»

Да вот как раз дриблинга у Александра на поле и не наблюдается пока.
Полузащитник «Спартака» Александр Ломовицкий рассказал, где нарабатывал футбольную технику. Игрок практиковался во дворе.
— Считается, что в наших футбольных школах детей грузят тактикой, забывая про технику. А времена дворового футбола, где шлифовались финты, давно прошли. Ваш дриблинг вопреки или благодаря детским тренерам?
— В академии «Спартака» никто и никогда не запрещал обыгрывать один в один. Помог и двор, между прочим. Выходил на улицу, брал себе вратаря и играл против семерых-восьмерых. Пусть не ровесников, а помладше, но все-таки. Бегал с ними, возился. Наверное, не зря.
— Один против восьмерых?
— Ну да. Не все, ясно, футболом занимались, но обводить все равно приходилось.
- Игрок выступает за первую команду красно-белых с прошлого года.
- В текущем сезоне РПЛ Ломовицкий провел девять матчей.
- «Спартак» в РПЛ идет четвертым.