Сульшер: «Фанатам «МЮ» хотелось увидеть Неймара, а игрокам – сыграть против него. К сожалению, не получится»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Встречу из-за травмы пропустит нападающий парижан Неймар.

«Он очень хорош. Нашим болельщиков хотелось бы увидеть его на поле, а игрокам – сыграть против него. К сожалению, не получится.

Но не стоит забывать о Мбаппе, Кавани, Ди Марии и всех остальных футболистах. «ПСЖ» – хорошая команда», – сказал Сульшер.