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    Сульшер: «Фанатам «МЮ» хотелось увидеть Неймара, а игрокам – сыграть против него. К сожалению, не получится»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    Встречу из-за травмы пропустит нападающий парижан Неймар.

    «Он очень хорош. Нашим болельщиков хотелось бы увидеть его на поле, а игрокам – сыграть против него. К сожалению, не получится.

    Но не стоит забывать о Мбаппе, Кавани, Ди Марии и всех остальных футболистах. «ПСЖ» – хорошая команда», – сказал Сульшер.

    • Первый матч «МЮ» – «ПСЖ» пройдет 12 февраля, ответный – 6 марта.
    • Неймар пропустит из-за травмы десять недель.
    • В этом сезоне бразилец забил 20 голов и сделал девять результативных передач в 23 матчах.

    Источник: Daily Mail

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    10.02.2019 13:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +905

      VVadic 10 февраля 2019, 17:28

      Пока-пока ПСЖ(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 февраля 2019, 17:28

      Кавани тоже получил травму и у ПСЖ возникают трудности.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 10 февраля 2019, 15:07

      Сдаётся, ничего особенного вы не потеряли.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +67329

      portero 10 февраля 2019, 14:01

      главное результат, зачем вам думать о Неймаре.
      Вот и начинается пора решающих матчей и в чемпе еще всё впереди. Удачи!!!!

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