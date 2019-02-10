Сульшер: «Фанатам «МЮ» хотелось увидеть Неймара, а игрокам – сыграть против него. К сожалению, не получится»

Пока-пока ПСЖ(((
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».
Встречу из-за травмы пропустит нападающий парижан Неймар.
«Он очень хорош. Нашим болельщиков хотелось бы увидеть его на поле, а игрокам – сыграть против него. К сожалению, не получится.
Но не стоит забывать о Мбаппе, Кавани, Ди Марии и всех остальных футболистах. «ПСЖ» – хорошая команда», – сказал Сульшер.
- Первый матч «МЮ» – «ПСЖ» пройдет 12 февраля, ответный – 6 марта.
- Неймар пропустит из-за травмы десять недель.
- В этом сезоне бразилец забил 20 голов и сделал девять результативных передач в 23 матчах.