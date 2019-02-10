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    Сарри: «Не согласен с Гвардиолой, что «Челси» может выиграть титул в этом сезоне»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

    «Манчестер Сити» – лучшая команда в Европе прямо сейчас. Хосеп Гвардиола проводит в АПЛ третий сезон. Нам нужно попытаться сократить отставание.

    Гвардиола сказал, что «Челси» может выиграть титул в этом сезоне? Не согласен с ним. Мы способны побороться за попадание в топ-4, но не больше. Конечно, мы хотели бы занять первое место, но в чемпионате борьба идет между «Сити» и «Ливерпулем», – отметил Сарри.

    • Матч «Манчестер Сити» – «Челси» пройдет сегодня, 10 февраля. Начало – в 19:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
    • Игра первого круга завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.
    • «Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Челси» – пятое.

    Источник: SkySports

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    10.02.2019 12:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 10 февраля 2019, 17:23

      Да пеп прикололся, а этот сразу комментировать бросился)

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      Рейтинг: +421

      LMI 10 февраля 2019, 13:40

      У меня такое чувство, что это Сарри готов в задницу целовать Гвардиолу, в каждом интервью какое-то лизоблюдство и присмыкательство

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