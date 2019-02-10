Сарри: «Не согласен с Гвардиолой, что «Челси» может выиграть титул в этом сезоне»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» – лучшая команда в Европе прямо сейчас. Хосеп Гвардиола проводит в АПЛ третий сезон. Нам нужно попытаться сократить отставание.

Гвардиола сказал, что «Челси» может выиграть титул в этом сезоне? Не согласен с ним. Мы способны побороться за попадание в топ-4, но не больше. Конечно, мы хотели бы занять первое место, но в чемпионате борьба идет между «Сити» и «Ливерпулем», – отметил Сарри.