Сарри: «Не согласен с Гвардиолой, что «Челси» может выиграть титул в этом сезоне»

Да пеп прикололся, а этот сразу комментировать бросился)
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» – лучшая команда в Европе прямо сейчас. Хосеп Гвардиола проводит в АПЛ третий сезон. Нам нужно попытаться сократить отставание.
Гвардиола сказал, что «Челси» может выиграть титул в этом сезоне? Не согласен с ним. Мы способны побороться за попадание в топ-4, но не больше. Конечно, мы хотели бы занять первое место, но в чемпионате борьба идет между «Сити» и «Ливерпулем», – отметил Сарри.
- Матч «Манчестер Сити» – «Челси» пройдет сегодня, 10 февраля. Начало – в 19:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
- Игра первого круга завершилась со счетом 2:0 в пользу лондонцев.
- «Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Челси» – пятое.