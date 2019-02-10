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    «Атлетико» опубликовал стоп-кадры спорных моментов матча с «Реалом»

    Встреча 23 тура чемпионата Испании «Атлетико»«Реал» завершилась победой королевского клуба со счетом 3:1.

    По ходу матча арбитр поставил пенальти за фол Хосе-Мария Хименеса на Винисиусе. По словам защитника, он нарушил правила на бразильце за пределами штрафной.

    Пресс-служба «матрасников» опубликовала в твиттере кадр из матча на «Ванда Метрополитано», на котором видно столкновение футболистов вне штрафной площади.

    К записи также прикреплены стоп-кадры, на которых полузащитник сливочных Каземиро мог сыграть рукой в своей штрафной и отсутствие офсайда в атаке команды Диего Симеоне.

    Источник: Официальный твиттер «Атлетико»

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    10.02.2019 07:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22

      Igreks 11 февраля 2019, 12:03

      Индейцы вообще без шансов были
      лают после проигрыша, как всегда

      0
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      Рейтинг: +20

      PREDATOR 007 10 февраля 2019, 13:00

      Жалко атлетико. Должны были побеждать. Симеоне лучший

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 10 февраля 2019, 12:46

      В этом Винисиусе здоровья до фига),напоминает Садио Мане,ему техники и опыта не хватает но скорость и мощь хорошая,будущая звезда Реала как Барсы Дембеле

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 10 февраля 2019, 12:00

      Тенденциозная подборка. Судья одинаково ошибался в обе стороны, и судил безобразно. Таким судьям никакие ВАРы не помогут. Но я думаю, что ошибка судьи в эпизоде с первым голом Атлетико важнее, чем отсутствие офсайта у Мораты. Там был грубейший фол как минимум на ЖК.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 февраля 2019, 10:44

      Ну не плачьте . Вспомните как с барсой в лч играли и во втором матче чистый пенальти в конце матча судейка не дал когда иньеста бил .

      3
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      Рейтинг: +905

      VVadic 10 февраля 2019, 09:55

      Ничтожная победа судей!

      1
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      Рейтинг: +21

      temarulezzz 10 февраля 2019, 09:55

      А где стоп кадр когда корреа нарушал правила на винисиусе, после чего был забит гол

      10
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > temarulezzz 10 февраля 2019, 10:45

      Вот именно . Самая грязная команда и ещё че то пукают.

      4
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > dinar7777dinar 10 февраля 2019, 12:08

      Индейцы, что тут скажешь

      2
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