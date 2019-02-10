«Атлетико» опубликовал стоп-кадры спорных моментов матча с «Реалом»

Встреча 23 тура чемпионата Испании «Атлетико» – «Реал» завершилась победой королевского клуба со счетом 3:1.

По ходу матча арбитр поставил пенальти за фол Хосе-Мария Хименеса на Винисиусе. По словам защитника, он нарушил правила на бразильце за пределами штрафной.

Пресс-служба «матрасников» опубликовала в твиттере кадр из матча на «Ванда Метрополитано», на котором видно столкновение футболистов вне штрафной площади.

К записи также прикреплены стоп-кадры, на которых полузащитник сливочных Каземиро мог сыграть рукой в своей штрафной и отсутствие офсайда в атаке команды Диего Симеоне.