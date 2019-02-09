Клопп: «Две ночи назад у Вейналдума была диарея и рвота. Он не мог ночевать в отеле с командой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0).

О матче

Мы не были рады нашей игре в последних двух матчах и боролись со стандартами. Нам многое нужно было улучшать. У нас были травмированные игроки, а также те, кто заболел ночью перед игрой.

У нас высокие ожидания и сегодня мы добыли впечатляющую победу. Третий гол был на мировом уровне.

О Вейналдуме

Он не ночевал с командой в отеле. У него была диарея и рвота две ночи назад, и он не мог остаться с командой в отеле.