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    Клопп: «Две ночи назад у Вейналдума была диарея и рвота. Он не мог ночевать в отеле с командой»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0).

    О матче

    Мы не были рады нашей игре в последних двух матчах и боролись со стандартами. Нам многое нужно было улучшать. У нас были травмированные игроки, а также те, кто заболел ночью перед игрой.

    У нас высокие ожидания и сегодня мы добыли впечатляющую победу. Третий гол был на мировом уровне.

    О Вейналдуме

    Он не ночевал с командой в отеле. У него была диарея и рвота две ночи назад, и он не мог остаться с командой в отеле.

    • Вейналдум забил второй гол в этой встрече.
    • «Ливерпуль» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу.

    Источник: BBC

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    09.02.2019 20:56
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