Клопп: «Две ночи назад у Вейналдума была диарея и рвота. Он не мог ночевать в отеле с командой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Борнмута» (3:0).
О матче
Мы не были рады нашей игре в последних двух матчах и боролись со стандартами. Нам многое нужно было улучшать. У нас были травмированные игроки, а также те, кто заболел ночью перед игрой.
У нас высокие ожидания и сегодня мы добыли впечатляющую победу. Третий гол был на мировом уровне.
О Вейналдуме
Он не ночевал с командой в отеле. У него была диарея и рвота две ночи назад, и он не мог остаться с командой в отеле.
- Вейналдум забил второй гол в этой встрече.
- «Ливерпуль» с 65 очками возглавляет турнирную таблицу.