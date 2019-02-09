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    Сульшер – о матче с «Фулхэмом»: «Мы могли забить четыре или пять мячей»

    Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Фулхэма» (3:0).

    «С заменами всегда есть элемент риска, но если вы не рискуете, то не побеждаете. Я должен доверять игрокам, я не видел проблемы в том, чтобы сыграл кто-либо из них. Первые десять минут на нас оказывали давление, но потом мы забили и это было замечательно.

    Самое приятное – это второй тайм. То, как мы его контролировали. Мы могли забить четыре или пять голов, это не было похоже на игру с «Лестером», так что это еще одно улучшение», – сказал Сульшер.

    • Это 11-я победа Сульшера в 12 матчах во главе клуба.
    • «МЮ» занимает четвертую строчку в таблице.

    Источник: BBC

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    09.02.2019 19:41
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