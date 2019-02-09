Уле-Гуннар Сульшер, исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед», прокомментировал результат матча 26-го тура АПЛ против «Фулхэма» (3:0).

«С заменами всегда есть элемент риска, но если вы не рискуете, то не побеждаете. Я должен доверять игрокам, я не видел проблемы в том, чтобы сыграл кто-либо из них. Первые десять минут на нас оказывали давление, но потом мы забили и это было замечательно.

Самое приятное – это второй тайм. То, как мы его контролировали. Мы могли забить четыре или пять голов, это не было похоже на игру с «Лестером», так что это еще одно улучшение», – сказал Сульшер.