Куртуа и Мората против бывших клубов. «Атлетико» сыграет с «Реалом»

Сегодня состоится центральный матч 23-го тура чемпионата Испании и мадридское дерби, в котором «Атлетико» примет «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано».

В 2018 году столичные клубы между собой встречались трижды. 8 апреля матч закончился в ничью – 1:1, благодаря голам Криштиану Роналду и Антуана Гризманна. В августовском поединке за Суперкубок УЕФА сильнее был «Атлетико» (4:2), а в осенней игре первого круга команды из Мадрида друг другу забить не смогли – 0:0.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал». Начало в 18:15 по московскому времени.