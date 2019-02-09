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    Куртуа и Мората против бывших клубов. «Атлетико» сыграет с «Реалом»

    Сегодня состоится центральный матч 23-го тура чемпионата Испании и мадридское дерби, в котором «Атлетико» примет «Реал».

    Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано».

    В 2018 году столичные клубы между собой встречались трижды. 8 апреля матч закончился в ничью – 1:1, благодаря голам Криштиану Роналду и Антуана Гризманна. В августовском поединке за Суперкубок УЕФА сильнее был «Атлетико» (4:2), а в осенней игре первого круга команды из Мадрида друг другу забить не смогли – 0:0.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Реал». Начало в 18:15 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2019 11:35
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +905

      VVadic 9 февраля 2019, 14:06

      Выиграет Реал. А я всегда оказываюсь не прав!!!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 13:57

      Стратегически Атлетико устроит и ничья.

      2
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      Рейтинг: +65

      roshka_1981 9 февраля 2019, 12:01

      Реал сейчас на подъеме , так что жду победы от сливочных !!!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 11:46

      А я на Атлетико 1:0 поставил в нашем батле с друзьями. Трое поставили на "матрасников", один на ничью 1:1 и пятый 2:3 на Реал. Сегодня и посмотрим, уложит Атлетико Реал на матрас или Реал их...

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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 12:05

      А Ваши друзья тоже родились еще при царе?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 9 февраля 2019, 15:06

      Среди них есть и 30-летние, но с мозгами в отличие от тебя и прочих писарчуков из разных СМИ,

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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 17:58

      Круто им.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 9 февраля 2019, 18:07

      Да ничего не круто. Общаемся на равных кому под под 70, кому 55, 45 и кому 30. Общие темы находим и обогащаем друг друга знаниями и новостями. Проводим батлы между собой по футболу и биатлону. А хиллари тут ещё делать ? Читать, что тут втюхивают на новостной ленте ? Надеюсь, объявление ты уже читал по набору на новостную ленту редактора с грамотным русским языком, хорошим английским... Ты же мне тут постоянно пенял, что на бомбе лучше знают, что писать и защищаешь постоянно всех писарчуков с других изданий. После нашего спора по выдержкам из интервью, уже заметно, что стали больше давать самого интервью с большей сутью, а не надёргивают по надцать кусочков для объёма и посещения пользователей.

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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 18:13

      Да ладно. Вы похвалили "Бомбу"?) Постоянно их критикуете.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 9 февраля 2019, 18:21

      Если не критиковать и не указывать на ошибки и хрень которую пишут так и будут вариться в собственном соку. Когда есть за что похвалить и плюсонуть за материал, то нет проблем. Это беда всех сайтов спортивных, я же с десяток их читаю и просматриваю. Очень мало качественного материала. Вот тут разразился Симонов за два дня столько "уток" выпустил целая стая. Спалетти в Зенит вернул вместо Семака, Дзюбу в Спартак отправил, про внутренние события в ЦСКА, Локо, Рубине, Ростове, ну везде побывал этот Фигаро и всё знает из своих источников.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 9 февраля 2019, 18:24

      Смотрим Атлетико -Реал в интернете.

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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 20:15

      Это работа журналиста, ею он отрабатывает зарплату. Пытаться узнать интересную инфу и предоставить ее аудитории. Каждый ее представитель уже по-своему оценивает полученный материал.

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      vladik12 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 20:16

      Слава Богу, что это не проблема. Посмотрел. Добротная победа "Реала".

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      Рубик Докоян > vladik12 9 февраля 2019, 20:26

      Это не инфа , а фейк, ну пора бы отличать. Вот пишет, что Мевля перейдёт в ЦСКА или Ростов. Задача для второклассника. В ЦСКА из Зенита не перейдёт, только по той причине, что Зенит не станет укреплять прямого конкурента, а в Ростове опять запретили регистрировать новых игроков как и в Рубине из-за долгов перед бывшими игроками. Если куда и уйдёт в аренду, то это Динамо, Арсенал или будет сидеть на лавке до летнего ТО. И так по другим вбросам. Не все что выдаётся за новость таковой является, а больше слухи, догадки или фейки. Насчёт игры да, благо пока есть возможность благодаря продвинутым ребятам посмотреть на халяву много матчей, которые не транслирует ТВ. Реал набирает ход и командная игра возвращается. Но такой игры в защите у Атлетико не ожидал, тем более с приходом Година. Правый крайний защитник полностью был переигран Венисиусом, а потом и Бейлом. Те своей скоростью сполна воспользовались.

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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Рубик Докоян 9 февраля 2019, 20:35

      "В ЦСКА из Зенита не перейдёт, только по той причине, что Зенит не станет укреплять прямого конкурента", - сомнительная логика. Тогда между топ-клубами переходы вообще должны исключаться, но этого не происходит.
      Что касается "Ростова", то они взяли же в аренду Новосельцева и даже вроде заявили. Нет - сделают это позже. Поэтому ничто не мешает при желании взять Мевлю.
      Слух, догадки - это все-таки тоже новость. Возможно, часть из них не имеет реального воплощения. Однако они нужны, чтобы составлять представление, предугадывать события, читать между строк. Из всего можно извлечь смысловую пользу. Главное - пытаться думать, анализировать. Ваше же футбольное миропонимание мне кажется ограниченным, поскольку в нем много стереотипов.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > vladik12 9 февраля 2019, 20:48

      Я уже трижды давал здесь домашнее задание привести мне примеры, когда из Зенита в ЦСКА переходил игрок и наоборот последний раз. И сам потом на них отвечал. Ибо никто не знает, а копаться в составах 22-24 летней давности надо время. Поэтому эта тема закрыта поданному вопросу. Рассчитаются по деньгам с игроками до закрытия ТО и получат разрешения от РФС, могут взять в аренду, а пока досвидос. Слухи и догадки это не новость. Есть новость и события постфактум, а всё остальное из разряда слухов, предположений, догадок или вымысла авторов. Если задаться целью и потратить недели лопатя новостную ленту, то ты найдёшь не один десяток футболистов, которыми интересовался Зенит. Среди них только нет футболисток, кого в Питер только не сватали не один раз причём. В итоге пока трое Ярик, Барриос и Азмун куплены.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 9 февраля 2019, 11:37

      1-1, ну может 1-2 в пользу Реала

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