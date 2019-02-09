Отец Еременко: «Рома сделал хороший выбор, перейдя в «Ростов»

Экс-футболист «Ростсельмаша» Алексей Еременко, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, высказался о решении сына перейти в новую команду.

«Рома самостоятельно выбрал команду. Он уже взрослый парень, семьянин. Знаю, что у него были и другие варианты продолжения карьеры, но, думаю, он сделал хороший выбор. «Ростов» импонирует организованностью, дисциплиной. Тот случай, когда команда берет свое за счет порядка.

Смотрел игру Кубка Матч Премьер, в которой участвовал сын. В этот промежуток времени увидел прежнего Рому. Его главные качества – видение поля, передачи, а также способность выходить из-под прессинга благодаря приемам, которые он изучил еще в раннем детстве. Ну и конечно же удар. Хороший удар – это у нас семейное. И об этих качествах я говорю не как отец, а как тренер», – приводит слова Алексея Еременко пресс-служба «Ростова».