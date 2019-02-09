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    Отец Еременко: «Рома сделал хороший выбор, перейдя в «Ростов»

    Экс-футболист «Ростсельмаша» Алексей Еременко, отец полузащитника «Ростова» Романа Еременко, высказался о решении сына перейти в новую команду.

    «Рома самостоятельно выбрал команду. Он уже взрослый парень, семьянин. Знаю, что у него были и другие варианты продолжения карьеры, но, думаю, он сделал хороший выбор. «Ростов» импонирует организованностью, дисциплиной. Тот случай, когда команда берет свое за счет порядка.

    Смотрел игру Кубка Матч Премьер, в которой участвовал сын. В этот промежуток времени увидел прежнего Рому. Его главные качества – видение поля, передачи, а также способность выходить из-под прессинга благодаря приемам, которые он изучил еще в раннем детстве. Ну и конечно же удар. Хороший удар – это у нас семейное. И об этих качествах я говорю не как отец, а как тренер», – приводит слова Алексея Еременко пресс-служба «Ростова».

    • Роман Еременко стал игроком «Ростова» в январе текущего года.
    • С октября Еременко выступал за «Спартак». Красно-белые отказались продлевать контракт с игроком.
    • В этом сезоне полузащитник провел в РПЛ четыре матча и не отметился результативными действиями.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    09.02.2019 10:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 февраля 2019, 17:35

      А что думает сватья,мама и соседи???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 февраля 2019, 15:39

      Очень рады за Романа Ерёменко, что он так быстро нашел новую команду и перешел туда.
      Роман и в Спартаке всем показал, что мастерство его не пропало, а после надлежащей подготовки сумел выйти на прежний свой уровень.
      С каждой игрой этот уровень только рос и стабилизировался.
      Есть основания полагать, что в Ростове Роман УСПЕШНО заиграет.
      Желаем Роману в Ростове больших футбольных успехов.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 февраля 2019, 15:30

      Что-то мне сдаётся, что это ещё не конец истории наркомана...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 13:52

      Конечно в Ростове ему проще будет закрепиться в составе.

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 9 февраля 2019, 13:24

      Отец: "Рома сделал выбор в пользу Ростова так как денег больше предложили".

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 февраля 2019, 13:10

      Конечно хороший выбор, кокаин в Ростов-папе дешевле.

      0
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 9 февраля 2019, 13:00

      Он сделал в корне не правильный выбор, когда свалил из ЦСКА, который держал нарика на контракте до последнего, вот так он отплатил клубу. И в итоге обосрался по всем позициям. В ЦСКА, Гончаренко как пить дать наигрывал бы его, он мог вновь стать лидером ЦСКА рядом с молодёжью, поиграть в ЛЧ. В итоге после 2 лет забвенья, ещё пол года прое... и это в его возрасте... вот что твой сынок сделал.

      0
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 9 февраля 2019, 12:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну такое, переходить в Ростов....тухляк и бесперспективняк...

      -4
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      Рейтинг: +453

      Evgenii1 > _Marqella_ 9 февраля 2019, 13:44

      Слышишь ,***** болотный! Ты уже достал! Малейшая новость о Ростове и чмоrgello тут как тут! Выйди из-за компа и пойди бакланов погоняй ,пока новых дыр нет.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 февраля 2019, 11:35

      Он уже не в том возрасте, чтобы папа так хвалил сына или это семейное ?... Посмотрим как всё пойдёт уже в регулярном чемпионате. Главное, что он вернулся в футбол и играет. И если вернётся на прежний уровень, то можно только приветствовать и радоваться этому.

      3
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      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 9 февраля 2019, 11:09

      Точно также ты говорил и про Спартак!!! Ты уж определись

      1
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > zabvo9406 9 февраля 2019, 12:30

      " Еременко всегда прав , если не прав , смотри пункт первый " - видимо руководствовался этим принципом . ))) Ну , а если серьезно , то выбор действительно неплохой ( среди того , что было )

      1
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