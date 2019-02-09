Клопп – о возможном чемпионстве: «Ливерпулю» нужно выплеснуть всю свою душу на поле»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о противостоянии с «Манчестер Сити» в чемпионской гонке.

«Недавно я получил сообщение. Это еще один знак того, что люди думают, что, возможно, мне нужна помощь. Спасибо, я в порядке.

В послании говорилось, что в последних 12 матчах «Манчестер Сити» потерял 10 очков, а мы – 7. Этого я не знал, потому что не мыслю в таком ключе. Очевидно, что взгляд со стороны совершенно отличается от моего.

Единственный инструмент в нашем распоряжении, чтобы найти выход из этой ситуации, – это футбол, страсть, неподдельная борьба. Надо быть предельно агрессивными, в рамках дозволенного. Мы должны показать на поле, что готовы сражаться. И люди на трибунах должны показать, что они тоже готовы биться. Я никогда не ставил под сомнение ценность поддержки и помощь болельщиков. Самое главное – все знают, что нужно делать – и мы, и люди на трибунах. Как мы говорим в Германии, нужно «выплеснуть всю свою душу на поле».

Мы заложили очень хороший фундамент для финиша сезона. Знаю, что мы будем готовы бороться каждой клеточкой тела, всеми фибрами души. Уже потом, после окончания сезона, мы можем оглянуться назад и признать, что отдали все силы», -заявил немецкий специалист.