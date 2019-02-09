Идову: «Выбрал «Локомотив», хотя предложение из Франции было более финансово выгодным»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову рассказал, что летом наряду с предложением от железнодорожников у него был вариант продолжения карьеры во Франции. Нигериец предпочел москвичей.

— Сразу после ЧМ-2018 вы перешли в «Локомотив», но, по нашей информации, у вас было конкретное предложение из Франции. Почему сделали выбор в пользу московского клуба?

— «Локомотив» — один из лидеров отечественного футбола, амбициозный клуб, действующий чемпион России, участник Лиги чемпионов. Еврокубки для меня всегда были мечтой.

Плюс Юрий Павлович Семин позвонил Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, узнавал про меня, интересовался. Мне об этом Гаджиев и рассказал.

Затем мне набрал сам Семин, и мы уже пообщались лично. Это стало для меня определяющим моментом.

— И все же как можно было отказаться от переезда в один из сильнейших европейских чемпионатов?

— Как раз с тренером той французской команды я даже не разговаривал. Там во мне было заинтересовано скорее руководство клуба. Они общались с наставником сборной Нигерии обо мне.

Я не понимал всей ситуации: нужен я тренеру команды или только руководству. Поэтому вариант с «Локомотивом» показался предпочтительнее.

— Можете назвать французский клуб, который вами интересовался?

— Могу сказать только, что это не «ПСЖ».

— Правда, что это предложение было более выгодным с финансовой точки зрения?

— Можно так сказать,