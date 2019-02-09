Гвардиола: «Менди в Гонконге? ***»

Я не понял, а где закрытый социопат без друзей ??? Нормальный душевый Пеп.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время пресс-конференции получил от журналистов информацию, что его игрок Бенжамин Менди находится в Гонконге, хотя должен проходить реабилитационные мероприятия в Барселоне.
«В Гонконге? *** (совершать половой акт – прим. «Бомбардир»). Я не знаю, как это. Еще вчера он был в Барселоне. Нет, Менди не должен быть в Гонконге», – сказал тренер.
Позже футболист сообщил, что его фото в социальной сети из гонконгского аэропорта оказалось ненастоящим.
- «Сити» лидирует в АПЛ.
- Менди в текущем сезоне АПЛ провел девять матчей, сделал пять результативных передач.
- У футболиста травмирован коленный мениск.
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— Goal (@goal) 8 февраля 2019 г.