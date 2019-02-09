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    Гвардиола: «Менди в Гонконге? ***»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время пресс-конференции получил от журналистов информацию, что его игрок Бенжамин Менди находится в Гонконге, хотя должен проходить реабилитационные мероприятия в Барселоне.

    «В Гонконге? *** (совершать половой акт – прим. «Бомбардир»). Я не знаю, как это. Еще вчера он был в Барселоне. Нет, Менди не должен быть в Гонконге», – сказал тренер.

    Позже футболист сообщил, что его фото в социальной сети из гонконгского аэропорта оказалось ненастоящим.

    • «Сити» лидирует в АПЛ.
    • Менди в текущем сезоне АПЛ провел девять матчей, сделал пять результативных передач.
    • У футболиста травмирован коленный мениск.

    Источник: Твиттер Goal

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    09.02.2019 01:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 9 февраля 2019, 10:32

      Я не понял, а где закрытый социопат без друзей ??? Нормальный душевый Пеп.

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