Гвардиола: «Менди в Гонконге? ***»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола во время пресс-конференции получил от журналистов информацию, что его игрок Бенжамин Менди находится в Гонконге, хотя должен проходить реабилитационные мероприятия в Барселоне.

«В Гонконге? *** (совершать половой акт – прим. «Бомбардир»). Я не знаю, как это. Еще вчера он был в Барселоне. Нет, Менди не должен быть в Гонконге», – сказал тренер.

Позже футболист сообщил, что его фото в социальной сети из гонконгского аэропорта оказалось ненастоящим.

«Сити» лидирует в АПЛ.

Менди в текущем сезоне АПЛ провел девять матчей, сделал пять результативных передач.

У футболиста травмирован коленный мениск.