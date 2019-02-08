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    Семак: «В матчах с «Фенербахче» будем наигрывать оптимальный состав для РПЛ»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своего полузащитника Вильмара Барриоса. Также специалист раскрыл задачу на ближайшие матчи Лиги Европы.

    — В достаточно ли степени у Барриоса налажено взаимодействие с партнерами, учитывая то, что он приехал совсем недавно?

    — Конечно, недостаточно. Любому игроку очень сложно влиться в команду за неделю — это одна из наших проблем: новички приехали практически перед официальными матчами, и времени на то, чтобы потренироваться и наиграть какие-то связи с ними, нет.

    Но главное, что эти футболисты у нас есть, и мы через матчи Лиги Европы будем наигрывать тот состав, который станет оптимальным на момент начала чемпионата.

    • Барриос пришел в команду в январе из «Бока Хуниорс».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • 12 февраля россияне проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    08.02.2019 21:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 февраля 2019, 22:56

      А что еще остается делать главному тренеру,у которого часть игроков травмирована,один под следствием,а новичков смогли найти (да и то не в том количестве и качестве) всего за неделю перед ЛЕ? Готовиться в авральном режиме,через матчи наигрывать основной состав!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 февраля 2019, 09:04

      Разумный взгляд тренера.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67329

      portero 8 февраля 2019, 21:54

      трезвый взгляд , в ЛЕ с такой игрой ловить нечего
      в чемпе еще можно попробовать у нас почти все команды пешеходы

      4
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 февраля 2019, 21:19

      ну вот теперь все понятно главная цель -чемпионат

      0
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