Семак: «В матчах с «Фенербахче» будем наигрывать оптимальный состав для РПЛ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своего полузащитника Вильмара Барриоса. Также специалист раскрыл задачу на ближайшие матчи Лиги Европы.

— В достаточно ли степени у Барриоса налажено взаимодействие с партнерами, учитывая то, что он приехал совсем недавно?

— Конечно, недостаточно. Любому игроку очень сложно влиться в команду за неделю — это одна из наших проблем: новички приехали практически перед официальными матчами, и времени на то, чтобы потренироваться и наиграть какие-то связи с ними, нет.

Но главное, что эти футболисты у нас есть, и мы через матчи Лиги Европы будем наигрывать тот состав, который станет оптимальным на момент начала чемпионата.