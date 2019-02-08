Семак: «В матчах с «Фенербахче» будем наигрывать оптимальный состав для РПЛ»

А что еще остается делать главному тренеру,у которого часть игроков травмирована,один под следствием,а новичков смогли найти (да и то не в том количестве и качестве) всего за неделю перед ЛЕ? Готовиться в авральном режиме,через матчи наигрывать основной состав!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своего полузащитника Вильмара Барриоса. Также специалист раскрыл задачу на ближайшие матчи Лиги Европы.
— В достаточно ли степени у Барриоса налажено взаимодействие с партнерами, учитывая то, что он приехал совсем недавно?
— Конечно, недостаточно. Любому игроку очень сложно влиться в команду за неделю — это одна из наших проблем: новички приехали практически перед официальными матчами, и времени на то, чтобы потренироваться и наиграть какие-то связи с ними, нет.
Но главное, что эти футболисты у нас есть, и мы через матчи Лиги Европы будем наигрывать тот состав, который станет оптимальным на момент начала чемпионата.
- Барриос пришел в команду в январе из «Бока Хуниорс».
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- 12 февраля россияне проведут первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Фенербахче».