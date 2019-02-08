Сарри: «Манчестер Сити» – это пример для всех клубов»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри выразил мнение, на кого должен равняться его клуб. Итальянец назвал «Манчестер Сити».
«Сити» – это пример для всех. Мы должны продолжать работу – Хосеп Гвардиола проводит в Манчестере уже третий сезон. Также нужно усилить действия на трансферном рынке. В текущем сезоне мы боремся за место в Лиге чемпионов», – сказал Сарри.
- «Челси» отстает от первого места АПЛ на 12 очков.
- Чемпионат Англии лондонцы выигрывали шесть раз (последний – в сезоне-2016/17).
- «Манчестер Сити» – действующий чемпион АПЛ.