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    Сарри: «Манчестер Сити» – это пример для всех клубов»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри выразил мнение, на кого должен равняться его клуб. Итальянец назвал «Манчестер Сити».

    «Сити» – это пример для всех. Мы должны продолжать работу – Хосеп Гвардиола проводит в Манчестере уже третий сезон. Также нужно усилить действия на трансферном рынке. В текущем сезоне мы боремся за место в Лиге чемпионов», – сказал Сарри.

    • «Челси» отстает от первого места АПЛ на 12 очков.
    • Чемпионат Англии лондонцы выигрывали шесть раз (последний – в сезоне-2016/17).
    • «Манчестер Сити» – действующий чемпион АПЛ.

    Источник: Evening Standard

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    08.02.2019 19:56
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