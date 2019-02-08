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    Журналист Симонов: «У Дзюбы есть трения с руководством «Зенита». Возможно, игрок вернется в «Спартак»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что у форварда «Зенита» Артема Дзюбы есть разногласия с руководством клуба. Журналист не исключил возвращение игрока в «Спартак».

    «У Дзюбы есть трения с руководством «Зенита». Там не все гладко. Не удивлюсь, если нападающий вернется в «Спартак». Время лечит. Ключевым оппонентом Дзюбы в стане красно-белых был Валерий Карпин. С Леонидом Федуном же они тепло друг друга приветствовали в Катаре.

    Кроме того, не исключено, что вскоре в команду придет Станислав Черчесов. Почему бы не добавить в коллектив такого футболиста, как Дзюба? Теоретически такое возможно», – сказал Симонов.

    • Дзюба – воспитанник «Спартака».
    • Форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год (126 матчей в РПЛ, 26 голов).
    • В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел 16 матчей, забил пять голов, сделал три результативных паса.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    08.02.2019 19:11
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 10 февраля 2019, 07:33

      Вы немножко забыли про болельщиков! Как они его примут. Лично для меня, после всего его негатива в адрес вскормившей его команды, он умер навсегда!

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 9 февраля 2019, 14:44

      Трение-основа всего,что в движении,а насчет возвращения,то скорее пенсионный возраст назад вернут!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 9 февраля 2019, 12:14

      Спартак и Дзюба вещи несовместимые!

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 9 февраля 2019, 08:44

      О деревянном как о покойнике, либо промолчать либо снова промолчать.

      6
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 9 февраля 2019, 07:40

      если он куда и вернется теперь, то в Арсенал

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 февраля 2019, 22:46

      чаво чаво дзю в Спартак ???????????????? да никогда его там не будет

      9
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Полная Канистра 9 февраля 2019, 02:13

      А разве кто-то верил, что Быстров вернется из "Спартака" в "Зенит"?

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > vladik12 9 февраля 2019, 13:40

      Быстров и СТОЛБ два типажа ну очень большие разницы

      0
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      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Полная Канистра 9 февраля 2019, 13:42

      Объясни тогда, почему возвращение Быстрова в "Зенит" оказалось возможным, но при этом не может состояться возвращение Дзюбиньо в "Спартак"?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > vladik12 9 февраля 2019, 13:48

      объясняю ... после ухода из Спартака этого псевдо футболёра столько го...а вылил на клуб и болел называя сектой и т.д если почитать его перлы так вот просто так всё не забывается и не стирается

      0
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Полная Канистра 9 февраля 2019, 13:50

      Игрока в клуб берут не болельщики, а руководство. С ним он в хороших отношениях. Так что без проблем вернется, если будет взаимное желание. Фанатье - это масса, которая со временем успокаивается. Быстрова сначала тоже крыли, но потом перестали. Да и недовольство болельщиков - это их проблемы, а не игрока или клуба.
      Поэтому твои доводы слабы.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > vladik12 9 февраля 2019, 14:01

      слабы???????? ладно давай мне доказательства свои что он там в хороших отношениях ? что вместе дружат семьями на рыбалку ездят в кафешках чаёвничают или ты с ним по коридорам руководства клуба тоже ручки жмёшь а давай аргументы. Только мне не надо говорить что в Катаре Федун и дзю полюбезничали это ни о чем не говорит. Так что у тебя ещё слабее аргументы. Жду ссылки давай

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      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Полная Канистра 9 февраля 2019, 14:05

      Посмотри на приветствие Дзюбы и Федуна в Катаре с точки зрения банальных приемов физиогномики. Станет понятно, что люди как минимум на рабочем уровне предрасположены друг к другу + Федун говорил, что Дзюбиньо в числе его любимых игроков. + инсайдеры говорят, что Дзюба по-прежнему ощущает себя спартаковцев и ненавидел в команде он только Карпина.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > vladik12 9 февраля 2019, 14:18

      и это всё???????? если такая была любовь между ними Федун бы его не отпустил короче с вами всё ясно. Плох тот болельщик который после слов этого упыря все проглатывает в себе.Удачи !!!!!!!! болеем за СПАРТАК!!!!!!!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > Полная Канистра 9 февраля 2019, 14:21

      Федун отпустил потому, что не смог платить запрошенные Дзюбой деньги. Посчитал: даже для Дзюбы это много, поэтому нет. Т.е. уйти решил сам Артем, его никто не выгонял.
      По болельщикам я согласен: они будут гудеть и выражать недовольство. Но убежден, что препятствием для перехода они не могут стать и не станут. Фанатье лишь реагирует на происходящее, но никак его не определяет и не контролирует (по крайне мере, в России). Болельщицкое движение в нашей стране слабое.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5180

      Каратель 8 февраля 2019, 22:39

      Что за бред?вы там что курите,в какую команду вернётся черчесов? Закусывайте хоть иногда

      3
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      ...
      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 > Каратель 9 февраля 2019, 00:30

      Сорян, хотел плюсануть.А насчёт Черчесова, месяц назад вброс навроде этой новости был, что Кононов устраивает чистку состава для прихода Черчесова, чтобы он "чистеньким" пришёл на место главного тренера. Такой брееееед!

      1
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      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > IVANRUS777 9 февраля 2019, 02:13

      Журналисты дают информацию, которой владеют.

      0
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 > vladik12 9 февраля 2019, 03:06

      Защитник журналистики нашёлся. Сейчас нормальных и правдивых журналистов днём с огнём не сыщешь. Цитата из данной статьи: "Кроме того, не исключено, что вскоре в команду придет Станислав Черчесов. Почему бы не добавить в коллектив такого футболиста, как Дзюба? Теоретически такое возможно». Какой из этой информации владеет автор? "Не исключено", "почему бы", "теоретически такое возможно". Где факты, кто инсайд? Трёп и додумывание обычного журналюшки, решившего привлечь внимание читающей аудитории.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > IVANRUS777 9 февраля 2019, 07:54

      +. Теоретически можно подписать и Пеле с Марадоной и королеву Великобритании попросить мыть сортиры в Тарасовке))) , но такого же не будет ...

      3
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      ...
      Рейтинг: +8834

      vladik12 > IVANRUS777 9 февраля 2019, 09:03

      А тебе незнакомо понятие "журналистская этика"? Поясню, как оно соотносится с этим случаем. Симонов узнал инсайд, что переход Дзюбиньо может состояться, но не стал называть это "инсайдом", чтобы не дать ни малейшего повода узнать, от кого он это узнал. Поэтому и сказал так: "не удивлюсь", "возможно". Мол, имеющий уши - услышит.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 февраля 2019, 22:36

      Извините, болельщики, но Дзюба-это ПРОЕКТ МАТЧ ТВ! Такого "бревна" Россия еще не видела! Ему место в РЕГБИ! Он без рук и падений-никто и звать его никак!

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 февраля 2019, 21:44

      Дзюба решил устроить Быстров-челлендж, только в обратном порядке?)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67329

      portero 8 февраля 2019, 21:42

      посмотрел оценку Дзюбы на сайте Зенита , за игру 1.2 балла, у Смолы 1.8
      такие игроки, ведь они играть то не должны , это дно ... мяч не могут принять и передачу не могут сделать, два д.....а это сила ,...когда они в команде соперника.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > portero 8 февраля 2019, 22:37

      Согласен! И Дзюба и Смолов- нули, даже в РПЛ!!

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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Serjoga 9 февраля 2019, 04:53

      Насчет Смолова не согласен

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      Рейтинг: +201

      ajoq > SuperPAV9 9 февраля 2019, 13:07

      Автор имел ввиду Смольникова

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