Журналист Симонов: «У Дзюбы есть трения с руководством «Зенита». Возможно, игрок вернется в «Спартак»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что у форварда «Зенита» Артема Дзюбы есть разногласия с руководством клуба. Журналист не исключил возвращение игрока в «Спартак».

«У Дзюбы есть трения с руководством «Зенита». Там не все гладко. Не удивлюсь, если нападающий вернется в «Спартак». Время лечит. Ключевым оппонентом Дзюбы в стане красно-белых был Валерий Карпин. С Леонидом Федуном же они тепло друг друга приветствовали в Катаре.

Кроме того, не исключено, что вскоре в команду придет Станислав Черчесов. Почему бы не добавить в коллектив такого футболиста, как Дзюба? Теоретически такое возможно», – сказал Симонов.