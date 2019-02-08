Журналист Симонов: «У Дзюбы есть трения с руководством «Зенита». Возможно, игрок вернется в «Спартак»

Вы немножко забыли про болельщиков! Как они его примут. Лично для меня, после всего его негатива в адрес вскормившей его команды, он умер навсегда!
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов рассказал, что у форварда «Зенита» Артема Дзюбы есть разногласия с руководством клуба. Журналист не исключил возвращение игрока в «Спартак».
«У Дзюбы есть трения с руководством «Зенита». Там не все гладко. Не удивлюсь, если нападающий вернется в «Спартак». Время лечит. Ключевым оппонентом Дзюбы в стане красно-белых был Валерий Карпин. С Леонидом Федуном же они тепло друг друга приветствовали в Катаре.
Кроме того, не исключено, что вскоре в команду придет Станислав Черчесов. Почему бы не добавить в коллектив такого футболиста, как Дзюба? Теоретически такое возможно», – сказал Симонов.
- Дзюба – воспитанник «Спартака».
- Форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год (126 матчей в РПЛ, 26 голов).
- В текущем сезоне чемпионата России Дзюба провел 16 матчей, забил пять голов, сделал три результативных паса.