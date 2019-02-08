Заблотный получил приз за лучший гол «Зенита» в первой части сезона. Награду форварду вручил Дзюба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вручил своему партнеру по команде Антону Заболотному приз за лучший гол, забитый петербуржцами в первой половине сезона.

Мяч Заболотного в ворота «Мольде» (3:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы победил в опросе, набрав 47,35% голосов.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел за сине-бело-голубых 23 матча, записав на свой счет три гола и три результативные передачи.