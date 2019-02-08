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    Заблотный получил приз за лучший гол «Зенита» в первой части сезона. Награду форварду вручил Дзюба

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вручил своему партнеру по команде Антону Заболотному приз за лучший гол, забитый петербуржцами в первой половине сезона.

    Мяч Заболотного в ворота «Мольде» (3:1) в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы победил в опросе, набрав 47,35% голосов.

    В текущем сезоне 27-летний футболист провел за сине-бело-голубых 23 матча, записав на свой счет три гола и три результативные передачи.

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    08.02.2019 17:59
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +253

      Sancool 8 февраля 2019, 23:54

      епт да в стеб все голосовали, что вы удивляетесь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 8 февраля 2019, 21:41

      Кайфовая результативность. 2 гола в ЛЕ и 0 голов в премьер-лиге))) Один гол - и приз получает. Вот уж и правда, раз в году и Заболотный стреляет!)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Leo the Streamer 8 февраля 2019, 21:09

      Заблотный?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 8 февраля 2019, 21:07

      Палка раз в год стреляет!- Как раз про эту ситуацию.
      (палка и раз в год)..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 февраля 2019, 21:02

      Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку! Дальше без комментариев!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 февраля 2019, 20:19

      Если ЭТО лучший, то какие остальные???

      2
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      Рейтинг: +451

      Illars 8 февраля 2019, 19:45

      а что значит "лучший" гол?)
      самый важный, т.к. решающий или самый красивый?

      0
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 8 февраля 2019, 19:32

      От березы - к тополю.

      2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 8 февраля 2019, 18:42

      А Ведь кто-то реально думает что это красивый гол!
      Аааа нет, это в другой вселенной, извините...

      0
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 8 февраля 2019, 18:26

      И это бревно будет в сборной вместо Чалова из ЦСКА и Игнатьева из Краснодара

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Skull_Boy 8 февраля 2019, 21:04

      Это бревно будет в сборной, пока сборной рулит самолюбивый Черчесов! Черчесов, который в сборную отбирает игроков не по спортивному принципу, а по принципу: кто мне не перечит, кто под меня стелится, кто мне "вылизывает", тот и в сборной!

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