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    Рюдигер – о матче с «Манчестер Сити»: «Челси» нужно вернуть что-то грязное в свою игру»

    Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча 26-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

    Немец считает, что лондонцы должны проявить жесткость в игре.

    «В конце концов мы были первой командой, которая победила «Манчестер Сити» [в этом сезоне в матче 16-го тура со счетом 2:0]. Мы должны быть жестче.

    В настоящее время мы много владеем мячом, но «Челси» нужно вернуть что-то грязное в нашу игру»», – сказал Рюдигер.

    • После 25-ти туров «Манчестер Сити» [команда Хосепа Гвардиолы провела на один матч больше] возглавляет турнирную таблицу. «Челси» занимает четвертое место, отставая от «Сити» на 12 очков.
    • Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится в воскресенье, 10 февраля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Tribalfootball

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    08.02.2019 17:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 9 февраля 2019, 16:57

      завтра членси будет на 5 месте !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 8 февраля 2019, 21:09

      Обосрацца всей командой и бегать по полю?:)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 8 февраля 2019, 18:12

      Грязное скоро забудется, а очки останутся в таблице.Такая тактика не раз реально помогала многим в играх против команд, склонных играть в техничный комбинационный футбол. """""

      0
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