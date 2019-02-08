Рюдигер – о матче с «Манчестер Сити»: «Челси» нужно вернуть что-то грязное в свою игру»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча 26-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

Немец считает, что лондонцы должны проявить жесткость в игре.

«В конце концов мы были первой командой, которая победила «Манчестер Сити» [в этом сезоне в матче 16-го тура со счетом 2:0]. Мы должны быть жестче.

В настоящее время мы много владеем мячом, но «Челси» нужно вернуть что-то грязное в нашу игру»», – сказал Рюдигер.