Рюдигер – о матче с «Манчестер Сити»: «Челси» нужно вернуть что-то грязное в свою игру»

завтра членси будет на 5 месте !
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча 26-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
Немец считает, что лондонцы должны проявить жесткость в игре.
«В конце концов мы были первой командой, которая победила «Манчестер Сити» [в этом сезоне в матче 16-го тура со счетом 2:0]. Мы должны быть жестче.
В настоящее время мы много владеем мячом, но «Челси» нужно вернуть что-то грязное в нашу игру»», – сказал Рюдигер.
- После 25-ти туров «Манчестер Сити» [команда Хосепа Гвардиолы провела на один матч больше] возглавляет турнирную таблицу. «Челси» занимает четвертое место, отставая от «Сити» на 12 очков.
- Матч «Манчестер Сити» – «Челси» состоится в воскресенье, 10 февраля, и начнется в 19:00 по московскому времени.