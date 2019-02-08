Люка Эрнандес: «Два года назад «Реал» сделал крупное предложение моему агенту. Я отказался, даже не спросив сумму контракта»

«Реал» сделал крупное предложение моему представителю.
Но я сказал, что не хочу ничего знать или оценивать поступившее предложение - естественно, ведь крупное предложение поступило не тебе, а твоему представителю. А ты кури в сторонке и жди, когда до тебя дойдут.
Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес рассказал, как летом 2017 года его хотел купить «Реал». Француз не задумываясь ответил отказом.
«Многое обо мне было сказано и написано, но правда лишь то, что два года назад «Реал» сделал крупное предложение моему представителю.
Но я сказал, что не хочу ничего знать или оценивать поступившее предложение. Все знают, насколько я задолжал «Атлетико», – сказал Эрнандес.
- Француз – воспитанник «Атлетико».
- В этом сезоне 22-летний футболист провел за мадридцев 21 матч и забил один гол.
- Контракт Эрнандеса рассчитан до 2024 года.
- Ранее сообщалось, что защитником интересуются «Бавария» и «Манчестер Сити».