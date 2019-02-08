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    Люка Эрнандес: «Два года назад «Реал» сделал крупное предложение моему агенту. Я отказался, даже не спросив сумму контракта»

    Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес рассказал, как летом 2017 года его хотел купить «Реал». Француз не задумываясь ответил отказом.

    «Многое обо мне было сказано и написано, но правда лишь то, что два года назад «Реал» сделал крупное предложение моему представителю.

    Но я сказал, что не хочу ничего знать или оценивать поступившее предложение. Все знают, насколько я задолжал «Атлетико», – сказал Эрнандес.

    • Француз – воспитанник «Атлетико».
    • В этом сезоне 22-летний футболист провел за мадридцев 21 матч и забил один гол.
    • Контракт Эрнандеса рассчитан до 2024 года.
    • Ранее сообщалось, что защитником интересуются «Бавария» и «Манчестер Сити».

    Источник: AS

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    08.02.2019 15:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2007

      DMитрий 9 февраля 2019, 02:02

      «Реал» сделал крупное предложение моему представителю.
      Но я сказал, что не хочу ничего знать или оценивать поступившее предложение - естественно, ведь крупное предложение поступило не тебе, а твоему представителю. А ты кури в сторонке и жди, когда до тебя дойдут.

      0
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      Рейтинг: +11242

      alp 8 февраля 2019, 21:44

      Два года назад? И это чмо до сих пор эб этом вспоминает но это было для него не важно )))

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 февраля 2019, 19:34

      молодец, а то шлюпок развелось кругом, никакой преданности клубам.

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 8 февраля 2019, 17:43

      Мало, но они такие есть...! Респект!

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      Рейтинг: +905

      VVadic 8 февраля 2019, 17:22

      Плюс пример брата польстившегося на Реал. Не хочется чтобы Лукас бросал Атлетов!!

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      Рейтинг: +352

      mauxa 8 февраля 2019, 16:12

      Если не смотрел, откуда знаешь что там крупная сумма была?

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      Рейтинг: +932

      Untitled-1 > mauxa 8 февраля 2019, 16:38

      легко. например он знает свою зарплату. подходит агент и говорит: "реал предлагает в несколько раз больше твоей нынешней зарплаты". теперь он не знает точную сумму, но знает, что она крупная.

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      Рейтинг: +352

      mauxa > Untitled-1 8 февраля 2019, 16:47

      он говорит что "не хочу ничего знать или оценивать поступившее предложение"....если бы агент сказал что в несколько раз больше, то он уже знал бы примерно и мог оценить предложение.. оценить примерную сумму...

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