Люка Эрнандес: «Два года назад «Реал» сделал крупное предложение моему агенту. Я отказался, даже не спросив сумму контракта»

Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес рассказал, как летом 2017 года его хотел купить «Реал». Француз не задумываясь ответил отказом.

«Многое обо мне было сказано и написано, но правда лишь то, что два года назад «Реал» сделал крупное предложение моему представителю.

Но я сказал, что не хочу ничего знать или оценивать поступившее предложение. Все знают, насколько я задолжал «Атлетико», – сказал Эрнандес.