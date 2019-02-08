«Мутко против»: одна из причин перехода Азмуна в «Зенит» – постоянные задержки зарплаты в «Рубине»

Да это основная причина, а не одна из..!!!
Одной из причин перехода нападающего Сердара Азмуна из «Рубина» в «Зенит» стали постоянные задержки по зарплате в казанском клубе, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Тем не менее, перед уходом иранец добился полной выплаты задолженности от «Рубина» в размере 35 миллионов рублей.
- 24-летний футболист перешел в петербургский клуб 1 февраля за 12 миллионов евро.
- Форвард подписал с «Зенитом» контракт сроком до лета 2022 года.
- В текущем сезоне Азмун провел за «Рубин» 17 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.