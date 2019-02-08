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    «Мутко против»: одна из причин перехода Азмуна в «Зенит» – постоянные задержки зарплаты в «Рубине»

    Одной из причин перехода нападающего Сердара Азмуна из «Рубина» в «Зенит» стали постоянные задержки по зарплате в казанском клубе, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Тем не менее, перед уходом иранец добился полной выплаты задолженности от «Рубина» в размере 35 миллионов рублей.

    • 24-летний футболист перешел в петербургский клуб 1 февраля за 12 миллионов евро.
    • Форвард подписал с «Зенитом» контракт сроком до лета 2022 года.
    • В текущем сезоне Азмун провел за «Рубин» 17 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    08.02.2019 12:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2019, 18:50

      Да это основная причина, а не одна из..!!!

      1
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      Рейтинг: +718

      ДВС 8 февраля 2019, 17:03

      "Мутко против" сообщает прописные истины, как страшные тайны.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 15:38

      Не каждый квалифицированный игрок будет терпеть ,дожидаясь зарплаты по несколько месяцев.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 8 февраля 2019, 13:15

      Лишь бы заиграл и не сломался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      vasily2591 > Tajik-za Zenit 8 февраля 2019, 13:51

      Надо "Памир" восстанавливать, а не кормить зажравшегося кота...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vasily2591 8 февраля 2019, 15:09

      И ашхабадский Строитель.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 12:28

      Главная из причин продажи Азмуна в " Зенит" это отсутствие денежных средств на выплату зарплаты футболистам. И возможно ещё продажи будут других ликвидных игроков.

      4
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 8 февраля 2019, 15:39

      Ты прав Олег..вот уже Джанаев на выход.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 8 февраля 2019, 18:11

      Продали Азмуна, ушёл Кудряшов и Джанаев, Гранат согласился на троекратное снижение в зарплате. Может быть ещё спрос на Сорокина и обоих Коноваловых.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 8 февраля 2019, 12:25

      Азмуну деньги нашли, а Караденизу нет!?

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ilichkadr 8 февраля 2019, 15:09

      Это было условие перехода, а Карадениз уже списанный. Его в утиль.

      1
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > prezent2017 8 февраля 2019, 15:48

      Полагаю, что с Караденизом поступили очень плохо. Азмун мог и подождать, поскольку трудоустроен, и не куда-нибудь, а в Зенит.

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