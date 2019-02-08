«Мутко против»: одна из причин перехода Азмуна в «Зенит» – постоянные задержки зарплаты в «Рубине»

Одной из причин перехода нападающего Сердара Азмуна из «Рубина» в «Зенит» стали постоянные задержки по зарплате в казанском клубе, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Тем не менее, перед уходом иранец добился полной выплаты задолженности от «Рубина» в размере 35 миллионов рублей.