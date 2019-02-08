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    Лингард: «Если продолжим так играть, то в следующем сезоне «МЮ» поборется за чемпионство»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заявил, что его команда способна стать чемпионом Англии в следующем сезоне, если сохранит победный настрой.

    «Мы будем бороться за титул в следующем сезоне, если продолжим выступать таким образом. Мы вернулись к основам и одерживаем победы, проявляя характер и забивая много голов. Пока игра дает результат, остальное неважно», – высказался полузащитник.

    • После 25 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, имея 48 очков, на одно очко опережая «Арсенал» и на два отставая от «Челси»
    • В 26-м туре «Юнайтед» на выезде сыграет против «Фулхэма».
    • Уле-Гуннар Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуринью.

    Источник: Daily Mail

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    08.02.2019 11:47
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