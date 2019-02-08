Лингард: «Если продолжим так играть, то в следующем сезоне «МЮ» поборется за чемпионство»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард заявил, что его команда способна стать чемпионом Англии в следующем сезоне, если сохранит победный настрой.

«Мы будем бороться за титул в следующем сезоне, если продолжим выступать таким образом. Мы вернулись к основам и одерживаем победы, проявляя характер и забивая много голов. Пока игра дает результат, остальное неважно», – высказался полузащитник.