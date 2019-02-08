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    Джано: «Статус легионера сыграл со мной дурную вещь»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе предположил, как на его карьере отразился статус легионера.

    «Понимаю, что дурную вещь со мной сыграл статус легионера. Если бы не он, то в «Спартаке» у меня было бы не 130, а 250 матчей. И ведь предлагали еще в 16 сделать русский паспорт, но не хотелось никого обманывать и менять родину ради выгоды. Я жил в Грузии, играл за все сборные и просто люблю свою страну.

    Было бы классно, конечно, если бы лимит не распространялся на СНГ, но в нынешней обстановке это, наверное, невозможно. Люди в Грузии стремятся в Европу. Учиться, работать, играть – сейчас туда можно уехать без виз», – заявил футболист

    • Джано принадлежит московскому «Спартаку».
    • В составе красно-белых у грузинского полузащитник 136 официальных матчей.

    Источник: «Чемпионат»

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    08.02.2019 09:10
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 15:13

      Еще не все потеряно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      Stalingrad 2010 8 февраля 2019, 11:32

      А что в Европу не поехал? Все люди (Грузии) - как люди, стремятся в Европу, а ты?
      Эээх....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 8 февраля 2019, 09:45

      Тем не менее скамейка устраивала, раз не ушёл

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 8 февраля 2019, 09:30

      Да, лимит не только Джано подвёл, но и таких талантов, как Кокорин и Мамаев.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > Владислав Vlad 8 февраля 2019, 13:08

      :)

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