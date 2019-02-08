Джано: «Статус легионера сыграл со мной дурную вещь»

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе предположил, как на его карьере отразился статус легионера.

«Понимаю, что дурную вещь со мной сыграл статус легионера. Если бы не он, то в «Спартаке» у меня было бы не 130, а 250 матчей. И ведь предлагали еще в 16 сделать русский паспорт, но не хотелось никого обманывать и менять родину ради выгоды. Я жил в Грузии, играл за все сборные и просто люблю свою страну.

Было бы классно, конечно, если бы лимит не распространялся на СНГ, но в нынешней обстановке это, наверное, невозможно. Люди в Грузии стремятся в Европу. Учиться, работать, играть – сейчас туда можно уехать без виз», – заявил футболист