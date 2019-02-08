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    Mirror: «МЮ» предложит Сульшеру полноценный контракт

    Руководители «Манчестер Юнайтед» предложат исполняющему обязанности главного тренера команды Уле-Гуннеру Сульшеру долгосрочный контракт.

    Ранее руководство клуба планировало привлечь в команду главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. В «МЮ» усомнились, что аргентинский специалист покинет лондонскую команду.

    • После 25 туров «МЮ» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 баллов.
    • В 26-м туре «Юнайтед» на выезде сыграет против «Фулхэма».
    • Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуринью.

    Источник: Mirror

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    08.02.2019 08:49
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 15:08

      Пока все отлично ,хотя сезон еще не до игран.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 8 февраля 2019, 14:09

      Я так понимаю Зидана не будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 8 февраля 2019, 12:31

      Успехов Уле!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 8 февраля 2019, 11:57

      Бомбардир.
      Сделали бы хоть небольшое изложение всей статьи.
      Там кроме Покеттино ещё названы две фамилии - Зидан и Аллегри. Кому интересно прочитайте.
      А также в статье есть небольшое уточнение - если "МЮ" пройдёт ПСЖ и будет в первой четвёрке в АПЛ, с выходом в ЛЧ, то "тогда им(руководителям клуба!) будет трудно НЕ дать ему работу".

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 февраля 2019, 08:57

      Только по этой причине боссы "МЮ" решили предложить Сульшеру долгосрочный контракт ?... Он не раз выручал клуб в бытность игрока, теперь это делает в качестве тренера, так ловите момент.

      4
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