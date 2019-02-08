Mirror: «МЮ» предложит Сульшеру полноценный контракт

Пока все отлично ,хотя сезон еще не до игран.
Руководители «Манчестер Юнайтед» предложат исполняющему обязанности главного тренера команды Уле-Гуннеру Сульшеру долгосрочный контракт.
Ранее руководство клуба планировало привлечь в команду главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. В «МЮ» усомнились, что аргентинский специалист покинет лондонскую команду.
- После 25 туров «МЮ» занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 баллов.
- В 26-м туре «Юнайтед» на выезде сыграет против «Фулхэма».
- Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуринью.