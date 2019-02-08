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    Mirror: у мамы Роналду выявлен рак

    У 64-летней мамы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш Авейру диагностировали рак молочной железы.

    Накануне поездки в Италию на 34-летие Криштиану, Долореш призналась в новых проблемах со здоровьем.

    В интервью одного из португальских телеканалов она сказала: «Мне сделали операцию на другой груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь борюсь за свою жизнь».

    • Женщина не сообщила подробностей о том, когда была проведена операция, но добавила: «Никто не знает о ней».
    • В 2007 году мама Роналду уже побеждала рак молочной железы.
    • Тогда была удалена опухоль из правой груди. Позже она прошла успешный курс лучевой терапии.

    Источник: Mirror

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    08.02.2019 07:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 8 февраля 2019, 10:36

      Это новость из будущего)

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 8 февраля 2019, 10:09

      Может сразу на 45-летие ???? Как "люблю" я профессионализм статейщиков. Тупо копипастят все. Футболом интересоваться не бывает ? Реальными дата рождения футболистов ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +278

      MrNao1 8 февраля 2019, 08:59

      Хопа, и Рон уже на год старше. Хоть бы кто новости проверял перед публикацией...
      А если по сути, то здоровья и сил...

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