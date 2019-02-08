Mirror: у мамы Роналду выявлен рак

У 64-летней мамы форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду Долореш Авейру диагностировали рак молочной железы.

Накануне поездки в Италию на 34-летие Криштиану, Долореш призналась в новых проблемах со здоровьем.

В интервью одного из португальских телеканалов она сказала: «Мне сделали операцию на другой груди в Мадриде, я прошла лучевую терапию, и теперь борюсь за свою жизнь».