Джано – о переходе в «Крылья Советов», Божовиче, еде

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано дал интервью «Матч ТВ». «Бомбардир» выделил некоторые темы.

Об уходе из «Спартака»

— Как вы оказались в «Крыльях»?

— Был в отпуске. Позвонили. Понимал, что нужна игровая практика, ведь не играл почти год.

— Позвонили из «Спартака»?

— Да. И из «Крыльев» тоже. Тут работает Александр Шикунов, не чужой человек, по «Ростову» друг друга хорошо знаем. Первый официальный запрос на меня пришел в «Спартак» именно из Самары.

О Миодраге Божовиче

— Граф не изменился с тех пор, как играли у него в «Ростове»?

— Ничуть. Все так же шутит немножко ниже пояса, мотивирует, грамотно объясняет.

О Джорджо Д’Урбано

— Как вам работалось с тренером по физподготовке «Спартака» Д’Урбано? Подходили его упражнения?

— Не люблю о тренерах говорить.

— А вы говорите о методике.

— Шесть человек с «крестами» лучше меня скажут. Не знаю, в чем причина, но статистика вот такая. Подход Д’Урбано отличался от подхода его предшественников прыжковыми нагрузками. Вскакивали на доску, использовали тренажеры, которые при нем завезли. Чувствовали себя немножко волейболистами. Правильно это или нет, не знаю. Но «кресты» травмировались сразу у шестерых.

О еде

— Пытались прислушаться к тренерам и целенаправленно поработать над собой в плане набора веса? Торты, кисели, шашлыки?

— Я много ем. Спросите у Александра Самедова, мы с ним на сборах вместе обедаем. Но я не набираю. Держится вес 63-63,5 килограмма. Когда начинал играть, было 61. За все эти годы растолстел на два кило, больше никак. Это плохо? Не уверен. Лука Модрич весит 66 кило. А если потолстел бы, точно стал бы лучшим футболистом мира? Дыхание позволяет мне носиться по полю 90 минут. Зачем тогда масса? Не все такие крепыши, как Криштиану или Лукаку, есть и маленькие футболисты.

А в борьбу я и так пойду, сколько бы ни весил. Даже если проиграю, все равно пойду. Потому что футбол и гора мышц — разное. Если человек умеет играть и у него есть мозги, необязательно быть качком.