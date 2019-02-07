Джано: «Я задумался, что в карьере идет не так»

Вечно травмированный футболист как Дзагоев и Черышев...
Полузащитник «Крыльев Советов» Джано рассказал, что не один раз в день ходит в тренажерный зал, хотя раньше этого не делал.
— Если футболист после 25 лет играет по арендам, ему стоит задуматься, что идет не так. Верное утверждение?
— После «крестов» уже задумался. Каждый день до и после тренировки хожу в тренажерный зал, хотя раньше не ходил. Остальное вне моей власти.
- «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне переходных матчей.
- Джано – воспитанник «Спартака».
- На счету грузина 116 матчей за красно-белых в РПЛ с 2009 года, 12 голов.