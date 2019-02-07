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    Джано: «Я задумался, что в карьере идет не так»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Джано рассказал, что не один раз в день ходит в тренажерный зал, хотя раньше этого не делал.

    — Если футболист после 25 лет играет по арендам, ему стоит задуматься, что идет не так. Верное утверждение?

    — После «крестов» уже задумался. Каждый день до и после тренировки хожу в тренажерный зал, хотя раньше не ходил. Остальное вне моей власти.

    • «Крылья Советов» в РПЛ идут в зоне переходных матчей.
    • Джано – воспитанник «Спартака».
    • На счету грузина 116 матчей за красно-белых в РПЛ с 2009 года, 12 голов.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.02.2019 22:10
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 9 февраля 2019, 08:23

      Вечно травмированный футболист как Дзагоев и Черышев...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 8 февраля 2019, 10:33

      Печальная судьба. Удачи ему в Крыльях.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 8 февраля 2019, 02:07

      дармоед...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > rammax fcsm 8 февраля 2019, 03:43

      Рамштай говно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm > SuperPAV9 8 февраля 2019, 23:26

      не тебе о высоких материях рассуждать, падаль вонючая....

      0
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