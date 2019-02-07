Джано: «Я задумался, что в карьере идет не так»

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано рассказал, что не один раз в день ходит в тренажерный зал, хотя раньше этого не делал.

— Если футболист после 25 лет играет по арендам, ему стоит задуматься, что идет не так. Верное утверждение?

— После «крестов» уже задумался. Каждый день до и после тренировки хожу в тренажерный зал, хотя раньше не ходил. Остальное вне моей власти.