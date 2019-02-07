Италия намерена провести Евро-2028

В Италии намерены подать заявку на проведение чемпионата Европы-2028. Об этом сообщил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

«Проведение Евро-2028 – это уже обоснованная идея, которая является частью нашей программы. Турнир поможет улучшить инфраструктуру страны. Надеюсь, УЕФА поможет нам реализовать цель», – сказал Гравина, чьи слова приводит Football Italia.