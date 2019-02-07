Италия намерена провести Евро-2028

Ну что, будем смотреть футбол не отвлекаясь. Если что, в перерыве обменяемся мнениями, кто будет бодрствовать. А я пока базу на завтра забью.
В Италии намерены подать заявку на проведение чемпионата Европы-2028. Об этом сообщил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.
«Проведение Евро-2028 – это уже обоснованная идея, которая является частью нашей программы. Турнир поможет улучшить инфраструктуру страны. Надеюсь, УЕФА поможет нам реализовать цель», – сказал Гравина, чьи слова приводит Football Italia.
- Последний раз чемпионат Европы проходил в Италии в 1980 году (победитель – Германия).
- Сборная Италии выигрывала Евро в 1968 году.
- В 2020 году чемпионат Европы пройдет в нескольких городах Европы, а в 2024 году – в Германии.