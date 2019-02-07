Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Италия намерена провести Евро-2028

    В Италии намерены подать заявку на проведение чемпионата Европы-2028. Об этом сообщил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина.

    «Проведение Евро-2028 – это уже обоснованная идея, которая является частью нашей программы. Турнир поможет улучшить инфраструктуру страны. Надеюсь, УЕФА поможет нам реализовать цель», – сказал Гравина, чьи слова приводит Football Italia.

    • Последний раз чемпионат Европы проходил в Италии в 1980 году (победитель – Германия).
    • Сборная Италии выигрывала Евро в 1968 году.
    • В 2020 году чемпионат Европы пройдет в нескольких городах Европы, а в 2024 году – в Германии.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.02.2019 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии60
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 февраля 2019, 22:59

      Ну что, будем смотреть футбол не отвлекаясь. Если что, в перерыве обменяемся мнениями, кто будет бодрствовать. А я пока базу на завтра забью.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 февраля 2019, 21:44

      С каких пор Мак специалист по пенальти ?...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 февраля 2019, 21:52

      видно на тренировке два из трёх забил, и почувствовал в себе силы)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 февраля 2019, 22:02

      Это видно Семак так решил на пред матчевой установке. Раньше бы Дзюба никому не отдал бить пенальти, а сейчас. и он минжуется.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 13 февраля 2019, 00:21

      Заходил смотреть голы и видео с другого браузера и уже потом и тебе лайкнул на автомате.)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 21:18

      На сегодня надо заканчивать. Надо посмотреть футбол. Всего доброго и удачи!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Сварожич 12 февраля 2019, 21:25

      Толян, он не спать, он за фенер пошёл болеть...)
      если в тебе спартачь проснулся, уже не уснуть..)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 12 февраля 2019, 21:26

      Пока, Саня, до завтра. Спокойной ночи.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 12 февраля 2019, 21:15

      Анюков играет против Шкртела...Вальбуэна бегает как живой...
      11 лет прошло...Слёзы капали..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Сварожич 12 февраля 2019, 21:21

      уже собрал.((
      последнее время при первом же пропущенном мяче иду спать к е.ени матери...
      Чего и всем желаю.Нет в жизни даже маленькой радости...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 12 февраля 2019, 21:21

      а вот и реальный повод для слёз....
      как сказал бы Толик - 0:1 однако ((

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 20:57

      А у меня сегодня небольшой праздник. Получил пенсию со всеми добавками.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 12 февраля 2019, 21:04

      Набавили гражданским, а нам опять от винта. В апреле набавят очередные 2 % из понижающего коэффициента, а с инфляцией нас постоянно кидают.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 12 февраля 2019, 21:05

      я потом когда отменят...детям буду рассказывать...что сам то этого не нюхал, но видел когда то как людям пенсию давали...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 12 февраля 2019, 21:10

      Это плохо Олег. Не знал. Я рассчитался в конце октября ,а заплатили только сейчас ,за 3 месяца. И еще эту надбавку дали. Правда за январь не заплатили.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 12 февраля 2019, 21:12

      Андрей ,нам то повезло. А вот как кинули ваше поколение. Не выскажешь.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 12 февраля 2019, 21:14

      Нам как-то на полгода надбавку затянули в конце 90-х или вначале нулевых, уже не помню. Нам не привыкать, когда нас дурят и кидают. Был период, когда я хотел на гражданскую пенсию перейти, но потом передумал.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 12 февраля 2019, 21:20

      когда продано наследие предков заезжим торгашам , этот исход вполне логичен...
      "пора вернуть эту землю себе " БГ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 20:34

      Об Ольге Воронец. Она так и осталась народной артисткой РСФСР ,хотя по популярности не уступала Л.Зыкиной. Ее знаменитые песни звучали и звучат до сих пор. Такие как "Ромашки спрятались" "Гляжу в озера синие" "Я земля"

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 12 февраля 2019, 20:37

      У Зыкиной покровители были и воздыхатель из Политбюро, об этом писали не раз, не называя его.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 12 февраля 2019, 20:39

      Конечно не без этого. При всех равных условиях это было решающим фактором.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 февраля 2019, 20:43

      из далека не только волга текла, но и кое кто на чёрной волге вытекал...)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 февраля 2019, 20:46

      Сколько шума было при делёже её наследства. Какие там были брюлики, мама не горюй.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 февраля 2019, 20:56

      но такого шоу как развод петросяна и степонян мы еще долго не увидим...вся страна в едином порыве переживала. каждый за своего армяна

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 февраля 2019, 21:00

      У нас на этом все шоу живут делая рейтинги и бабки. Сегодня устроили очередное шоу у Малахова Анастасия и Юлиан...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 12 февраля 2019, 21:02

      Раньше люди переживали по мексиканским мыльным сериалам. Теперь у нас свое родное. Ну просто драматическое развитие событий.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 12 февраля 2019, 21:08

      первое шоу из моего убитого детства, это как тазик на зайке женился..)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 12 февраля 2019, 21:09

      шапито всё ширится.... вот уже и дети клоунов подросли и колпак примеряют..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 12 февраля 2019, 21:12

      Сколько было всех этих убогих шоу с гламуром. Теперь одна развлекуха для тупого мозга на ТВ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 12 февраля 2019, 20:07

      моего итальянского брата Сандро , с заслуженной победой! белиссимо ....!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 12 февраля 2019, 20:23

      Спасибо Андрей! Приятно слышать это от земляка с итальянскими корнями.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 12 февраля 2019, 20:32

      буду на сицилии нагребу побольше земли в карманы, приеду к тебе , посадим оливу)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 12 февраля 2019, 20:37

      Уже сейчас надо подумать ,где достать аппарат для отжима. Оливковое масло сейчас в цене.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 12 февраля 2019, 20:42

      Сандро , брат, будь покоен..... уж мы то точно отожмём...)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 12 февраля 2019, 20:50

      Надо все предусмотреть ,что бы производство было безотходным.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 12 февраля 2019, 21:01

      мабени(хорошо , фротелло(брат) ....концы в воду..да и баста...!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 12 февраля 2019, 21:05

      Понимаем друг друга и как говорится ,феречита.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 12 февраля 2019, 19:44

      Скоро футбол, первый матч попробую в прямом эфире посмотреть..
      ( интересный расклад получается, кто то должен взять 5 очков если с 0 (с нолем), ничего связанно не будет!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 12 февраля 2019, 20:02

      у миллера с эрдоганом тоже батл..... причём если они оба выиграют, то проиграют букмекеры где до в лондонском сити...

      ох и сложно всё это для меня было продекларировать)

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 12 февраля 2019, 20:24

      У Зенита состав не айс. Трудно будет выстоять. Турок не видел в игре, но они играют и находятся в тонусе, а тут пока всё медленно и натужно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 12 февраля 2019, 18:32


      Манчестер Юн - ПСЖ 1:1
      Рома - Порту 1:0

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Сварожич 12 февраля 2019, 20:12

      Подам, позже,вроде 14.02 матчи ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 февраля 2019, 16:45

      Толя привет! Спасибо за поздравление!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 12 февраля 2019, 16:50

      Да Саша мы тебя все поздравляем!
      Может не так бурно но УРА,,!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 12 февраля 2019, 17:11

      Привет Сереж! Спасибо за поздравление.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 12 февраля 2019, 19:59

      Саня, добрый вечер и всем коллегам. Саню с победой в прошедшем батле.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 12 февраля 2019, 20:16

      Олег Спасибо! Добрый вечер всем!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11