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    Гончаренко: «Сейчас ЦСКА важно набить шишки»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал исход товарищеского матча против «Согндала» (3:0). В РПЛ армейцы идут третьими.

    «Все эти товарищеские матчи в чем-то похожи: соперник хорошо организован, агрессивно вступает в отбор, активно прессингует, опасен при стандартах. Это важно для нас, чтобы набивать шишки, уметь играть в цейтноте, предотвращать контратаки», – сказал белорус.

    • Ближайший официальный матч ЦСКА проведет 2 марта.
    • Отставание от лидера РПЛ – четыре очка.
    • Два последних товарищеских матча ЦСКА завершил победами 3:0.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    07.02.2019 20:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Данила Багров 7 февраля 2019, 21:11

      Верно, Михалыч! ЦВБП!

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