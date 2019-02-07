Гончаренко: «Сейчас ЦСКА важно набить шишки»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал исход товарищеского матча против «Согндала» (3:0). В РПЛ армейцы идут третьими.

«Все эти товарищеские матчи в чем-то похожи: соперник хорошо организован, агрессивно вступает в отбор, активно прессингует, опасен при стандартах. Это важно для нас, чтобы набивать шишки, уметь играть в цейтноте, предотвращать контратаки», – сказал белорус.