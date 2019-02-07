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    Журналист Симонов: «Юристы говорят, Кокорин и Мамаев могут провести в СИЗО до полутора лет, а то и больше»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов поговорил с практикующими юристами и рассказал, сколько могут пробыть в СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

    «Я специально общался с очень крупными адвокатами, которые защищают людей, совершивших более тяжелые преступления, чем Кокорин и Мамаев. Мне в один голос говорят, что кажущееся нам суперзатяжкой время для следствия вообще не срок.

    На подобной стадии дело может продолжаться год или полтора. Более того, в последующем прокурор может вернуть дело на доработку и тогда дело затянется еще», – сказал журналист.

    • В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.
    • 6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.

    Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    07.02.2019 19:26
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    Комментарии61
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    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 8 февраля 2019, 16:58

      Из СИЗО на свободу их вынесут ногами вперёд. К сожалению в России отменили смертную казнь и сидельцам придётся помучиться до наступления летального исхода. Зато если умрут до суда, то судимости, в анкете на тот свет, у них не будет. Наперёд всем урок, как бодаться с чиновниками.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 8 февраля 2019, 00:39

      Можно уже на писать о них ?
      Напишите теперь только когда их отпустят, если не отпустят не пишите! Надоело!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 8 февраля 2019, 09:17

      Нападёт на тебя толпа хулиганов,отбиваясь ты кого нибудь покалечишь и впаяют тебе лет пять.Попросишь тогда что бы никто не писал об этом?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 8 февраля 2019, 13:58

      Господи, сколько же вас...
      Во первых я не пью ни людей ни чиновников стулом по лицу.
      Во вторых я не нападаю в семером на одного..
      Ты вообще в курсе на счет ситуации Мамаева и Кокорина? Если бы был в курсе знал что на них не какие толпы не напалали, напротив они напали толпой...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 8 февраля 2019, 14:15

      Кокорин водителя не бил,установлено.Шпака он бил один,никакой толпы.Шпак заявлял что ему зуб выбили стулом,с сотрясением мозга два месяца на больничном сидел.А вчера экспертиза заявила, что удара стулом по голове не было..В результате оказалось,что шпак не только провокатор ,но и врун и симулянт.И Кокорин сидит не за что.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 8 февраля 2019, 14:50

      Ты видел видел???
      Может и стула не было вовсе ?
      Ты только за Кокорина топишь?на мамаева пофиг?
      Факт остается фактом, они моральные уроды которых испортили большие деньги и если бы на месте шпака был бы обычный человек который подал бы на них в суд, эти уроды посадили бы самого этого человека.
      Их беда в том что они почувствовали себя всемогущими и бесмертными. На каждого "кпутого" найдется по круче.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 8 февраля 2019, 16:01

      Стул был, но не было удара по голове.Всё население страны кучка провокаторов вводила в заблуждение.Там все признаки ОПГ налицо.А Мамаев к шпаку никакого отношения не имеет.

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      Dellleone > александр п 8 февраля 2019, 16:11

      А Соловчука, не Мамаев ли избил с Кокорином младшим и еще одним их дружбаном... или там тоде ударов не было Как и эпизоде с Паком? )))))
      Есть видео на которых все видно, ох уж эти любители теории коспералогии ))))
      Да какому ОПГ нужны эти несчастные, тупые, недомажеры???
      Самому то не смешно ?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 8 февраля 2019, 16:15

      Кому они нужны ,пусть соответствующие инстанции разбираются.Соловчук сам напал на компанию и врезал первым Мамаеву,так что огрёб он по делу.

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      Dellleone > александр п 8 февраля 2019, 16:16

      Если даже так, мамаев 1 не мог справиться ? Надо было втроем лежачего доливать? Мужики так не поступают.. Это удел зверей.

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      александр п > Dellleone 8 февраля 2019, 16:22

      Мамаев на видео против того бугая,к тому же ,явно обученного приёмам боевых искусств,смотрелся как подросток.А вы как бы поступили ,если бы вашего друга начал избивать здоровенный бугай?Кстати они его не добивали,а подняли и отвели к машине.

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      Dellleone > александр п 8 февраля 2019, 17:23

      На видео, я видел только то что 3 сначала догоняет желающего от них человека а потом доживают его лежачего на полу, никакими боевыми искусствами там и не пахло... вы какие то видео смотрите которые ни кто больше не видел.... где нет ударов по голове, где водитель конфуист и мамаев "подросток" ))) хватит уже тролинга может?))) Уже на смешно от вашей коспералогии, вы дадите фору каналу рен тв с вашей теорией заговора, тут все ясно а вы придумываете какую то ерись....

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      александр п > Dellleone 8 февраля 2019, 17:34

      Вы видели середину видео,которую я не видел.Посмотрите начало и конец.Водило целенаправленно провоцировал драку и это ему удалось.Во первых я видел его удар ,и это удар подготовленного человека.Во вторых водитель вин-персон обычно всегда и охранник.А туда не подготовленных не берут.

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      Dellleone > александр п 8 февраля 2019, 19:32

      Даже если он подготовлен т к. Он водитель- охранник. Доливать втроем 1 лежачего это нормально?

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 8 февраля 2019, 19:39

      Еще, если можно объясните пожалуйста по вашей теории как я понял это подстава? Кому и зачем понадобились эти горе- недофутьолисты и дебилы по совместительству ?

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 8 февраля 2019, 19:55

      Никто его не добивал,наваляли как положено в таких случаях.Насчёт мотива,,шпак запросил 100 млн,.Руководитель следователей и тот кто распространял лжу в СМИ ,друзья.Оба лица нерусской национальности известной своей лживостью и склонностью к мошенничеству.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 8 февраля 2019, 20:10

      Я видел ту часть видео где 3 бьют одного лежачего это называется доливать.
      В сми нет ни какой лжи, об этом говорит хотя бы тот факт, что это "веселый буратино" кокоша сам признал что он виноват и на должен был реагировать так как он отреагировал, так же собрался в том что урок был уверен в тюрьме. Глупо утверждать о провокации и комплектации в то время как эти дебилы сами во всем признались публично.

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      александр п > Dellleone 8 февраля 2019, 20:26

      Надо посмотреть всё видео.А Кокорин естественно виноват,он поддался на провокацию.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 8 февраля 2019, 21:25

      Вообще оставимся на том что каждый останется при своем мнении. Но самый первый пост ваш некорректен по двум причинам.
      1. На Кокорина и мамаева не напалала толпа хулиганов.
      2. Тот пример что вы привели совершенно не похож на случай с Кокориным и Мамаевым. Их Санта Барбара не должна в день по несколько раз мелткать на футбольном сайте, для этого есть всякие жёлтые издания.

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      александр п > Dellleone 8 февраля 2019, 21:40

      На Кокорина и Мамаева напал один хулиган.Для вас это принципиально?

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      Dellleone > александр п 8 февраля 2019, 22:34

      Кто ? Солавчук на Мамаева, чего сам мамаев так и не смог доказать что на него на первого напали хотя с его то деньгами если бы так и было какого то белалагу Соловчука уже бы давно посадили, а на Кокорина кто напал Пак? Максимум как он напал это только словом в ответ получил стулом по лицу.... ни кто на этих дегениратов кроме бухла которое они выжирали не напалал. Этот случай ни как нельзя сравнивать с населением ни то что группы, а даже одного хулигана.

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      александр п > Dellleone 9 февраля 2019, 07:42

      На видео хорошо видно ,что Соловчук первым ударим Мамаева,было сообщение ,что следствие это признало.Шпак стулом по лицу не получал,на днях это признала экспертиза.Так что было и нападение и провокация.

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      Dellleone > александр п 9 февраля 2019, 09:16

      Если бы так было на самом деле и экспертиза этот бы признало, кокошу и мамашу уже давно бы выпустили а соловчука и пака посадили бы, тем более если бы это признала экспертиза. То что вы пишите это всего лишь ваша бурная фантазия. А если нападения и провокация была то только со стороны кокоши и мамаши.

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      александр п > Dellleone 9 февраля 2019, 09:29

      Нет, прочитал в инете ,что экспертиза установила ,что удара по голове не было.До этого тут кто то утверждал ,что это видно на видео.Так что фантазируете тут вы.А организаторов провокации посадят только в одном случае,если они действовали без отмашки сверху.

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      Dellleone > александр п 9 февраля 2019, 09:43

      А я в интернете так и не смог найти что удара не было) за то нашел кучу статей где кокоша признается в том что ударил Пака в ответ на оскорбление, в чем он сам неоднократно признавался)))) как то фантазируете все таки вы )

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      александр п > Dellleone 9 февраля 2019, 09:56

      То что Кокорин ударил шпака никто никогда не оспаривал.А сообщение об экспертизе было то ли вчера,то ли позавчера.

      0
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      Dellleone > александр п 9 февраля 2019, 10:05

      Так по вашим словам экспертиза постановил что Кокорин не бил Пака, а потом вы пишите что ни кто никогда не оспаривает что Кокорина бил Пака... вы противоречите самому себе.

      0
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      александр п > Dellleone 9 февраля 2019, 10:13

      Экспертиза установила что не было удара стулом по голове шпака,из этого следует имхо ,что удар пришёлся в другое место.В какое ,не было написано.

      0
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      Dellleone > александр п 9 февраля 2019, 11:20

      Судя по видимо если не в голову то только в волосы больше там некуда было)

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      александр п > Dellleone 9 февраля 2019, 13:46

      По плечу,по руке,по спинке стула на котором сидел .На том видео ,что я видел плохо видно.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 9 февраля 2019, 21:23

      По тому видео которому я видел, если не голова то либо ухо либо волосы.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Dellleone 9 февраля 2019, 21:41

      Скоро узнаем точно.

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > александр п 9 февраля 2019, 22:03

      Согласен, время все расставит по своим местам.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 7 февраля 2019, 22:39

      Людям все сломали по жизни. Можете себе представить бомбардира Кокорина? Не думаю. Кого они "отлечили"???Свое лицо показали. Кого хотим, того нагнем. Сегодня представитель Чечни в Крыму (Друг Кадырова) Избил бизнесмена. Есть дальше комментарии???? Как думаете его в СИЗО посадят???? Страна непуганных идиотов-сказал когда то Абдулов.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +882

      kliker > RedWhiteFans2 8 февраля 2019, 00:05

      Вообще-то лет за 50 до, это сказал Остап Бендер: "Край непуганых идиотов" ))). А тут была перепевка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат 7 февраля 2019, 22:39

      То есть когда преступные деяния зафиксированы видеокамерами и даже со звуком, в показаниях свитеделей и потерпевших расхождений нет, а по делу работает целая бригада следователей, человек 20, тогда следствие в России может идти полтора года. А если у следствия есть трудности, или следователь по делу один, как это обычно бывает, то следствие длится намного дольше. Значит, если человек совершил преступление, которое тянет на полгода, следствие по его делу реально может идти лет 5-10? И все это время по ходатайству следователей человек будет сидеть в СИЗО? Где-нибудь еще есть такое правосудие?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 февраля 2019, 21:57

      надоела эта уже Санта Барбара

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 7 февраля 2019, 21:07

      А открыл бы этот журналист ст.109 ч.ч.2 и 3 УПК РФ и не строчил бы подобную херню, ссылаясь на крупных адвокатов. К серийным убийцам приравняли уже этих хулиганов? Через два месяца осудят их к шести месяцам ареста и с учетом отбытого пойдут себе дальше пинать мячик и бухать. А пинать людей желание пропадет. Пока всё идет в пределах действующего законодательства. Жестко, но в рамках закона.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 7 февраля 2019, 21:02

      Зенит включил кокошу в заявку в ЛЕ,значит даже в клубе не в курсе что его ждёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 7 февраля 2019, 20:53

      Пофиг на них всех! А так им обоим двуха светит поселения,максимум общак,с учётом отсиженых ,через годик выйдут после оглашения приговора,это показательная порка,тут все будет серьезно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 7 февраля 2019, 20:52

      Дамы и господа,
      Россияне!
      Давайте определитесь уж,
      Закон в России ,как дышло,куда повернул туда и вышло....
      Избитые чиновники и водила- попросту этим футболерам не простят - и это надо всем понять!
      У Кокоши и Мамоши для отмазки, только лишь бабло....
      У избитых =закон!
      Вот и кумейкайте ,что мощнее!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > alex1951 7 февраля 2019, 21:04

      По закону там только штраф,может быть ущерб возместить.Неужели так трудно УК прочитать? И видео посмотреть.Всё остальное -беспредел.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 7 февраля 2019, 23:42

      За групповуху штраф? Ст 63 УК РФ - отягчающие обстоятельства.
      Да и не хулиганку им припояют, а ст 115 ч.2 УК РФ. А это минимум обязательные работы.
      По Кокорину, как раз 115 ч.2 пункт в. Умышленное причинение легкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Наказывается ........ либо арестом на срок до шести месяцев........
      Как раз в апреле и будет 6 месяцев.

      0
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > александр п 8 февраля 2019, 00:01

      александр п........это Саша не мне доказывай.....
      ...просто суд и справедливость - это не про Россию...
      У Кокоши и Мамоши рыльце в пушку ,
      но общ.мнение разделилось ,50на 50
      Ну и точка! Додумайте сами...

      3
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 8 февраля 2019, 08:45

      Стулом Кокорин бил один,групповуха ему не пришьёшь.А лёгкий вред здоровью нанёс стулом если даже умышленно пришьют,так его уже надо выпускать,в СИЗО день за полтора идёт.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 8 февраля 2019, 09:00

      Я же выше всё расписал. Кокорин подходит под статью 115 ч,2. За это есть арест на 6 месяцев. АРЕСТ. Сейчас они все АРЕСТОВАНЫ. Пока им не вынесли приговор - они АРЕСТОВАНЫ.
      Далее - Водила. Мамай говорит, что не бил, четвёртый говорит, что разнимал, младший говорит, что не бил, Кокоша говорит, что не бил, а по-ходу - пойдут все вчетвером, т.к. у водилы харя разбита.
      Сейчас четвёртого расколят и он сдаст всех, т.к. у него нет миллионов на зоне шиковать.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 8 февраля 2019, 09:08

      Только что прочитал ,что удара по голове Пака не было,получается Пак врун и симулянт.Соответственно не было никакого вреда здоровью.То что шпак провокатор было ясно и до этого.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 8 февраля 2019, 09:10

      То что Кокорин не бил водителя установлено.Водителю харю разбил именно четвёртый на видео хорошо видно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 8 февраля 2019, 09:11

      С арестом соглашусь.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 8 февраля 2019, 15:53

      Четвёртый сказал, что разнимал.)))
      По-сути - их сейчас ведут, как группу. Вот если удастся Кокоринскому адвокату доказать, что Кокорин не бил водилу, то его могут и отпустить по-раньше.
      Но если четвёртый начнёт давать показания, что Кокорин тоже причастен к избиению водилы - то может быть и реальный срок.
      Если бы Кокорин был бы без брата, то его бы уже вытащили (если не бил водилу), но тут у них на двоих один адвокат и задача адвоката - вытащить обоих. А братан у него, как крючок - и водиле рожу начитсил и Пака успел зацепить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 8 февраля 2019, 16:12

      На видео хорошо видно ,что Кокорин не давал начинать драку.Показания четвёртого ничего не могут изменить.Вся драка заснята в малейших деталях.Водиле морду набил четвёртый участник,это хорошо видно на видео.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 8 февраля 2019, 20:43

      Со слов "свидетеля" сажают в тюрьму. Ты такого не знал?)))
      Бил или не бил - разницы нет. Четвёртый скажет, что бил, а на братишку надавят и усё - срок.
      Хотя, на видео видно, как Кокорин бежит уже к лежачему и его пинает. Там вообще и пятеро было. Куды девался пятый? Скорее всего он-то и расскажет, как всё было, но уже на суде.)

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      александр п > Владислав Vlad 8 февраля 2019, 20:54

      Посадить в тюрьму могут и без свидетелей,а убийц могут выпустить и при свидетелях.Вопрос не в этом,вопрос в другом как долго может просуществовать такой режим.

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      Владислав Vlad > александр п 8 февраля 2019, 23:37

      Ну, для начала нужно понять, что у нас Судебная, законодательная и исполнительная власти не подчиняются друг другу. И это не просто от того, что кто-то так захотел в Кремле, а по Конституции, принятой в 1993 году.
      А длиться это будет до тех пор, пока не поменяется Конституция. А поменять её может Референдум. Но созыв Референдума может трактоваться, как какая-то идеология. А любая идеология запрещена Конституцией РФ.
      И в этом виноват не Путин и Кремль, а те, кто в начале 90-х сдал страну.

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      александр п > Владислав Vlad 9 февраля 2019, 08:07

      По факту у нас и судебная и законодательная власть под полным контролем исполнительной.Потому что демократия у нас невозможна по объективным причинам.Вина Кремля не в этом,а в том что он не развивает экономику,более того уничтожает её.А соответственно и средний класс,без которого демократия функционировать не может в принципе.Поэтому все попытки США насадить демократию в ираках и афганистанах ничего кроме хаоса не приносят.

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      Владислав Vlad > александр п 10 февраля 2019, 00:08

      По факту у нас и судебная и законодательная власть под полным контролем исполнительной.
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      Статья 10

      Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

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      александр п > Владислав Vlad 10 февраля 2019, 08:02

      На заборе то же всякое пишут, но проверять не надо.

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      александр п 7 февраля 2019, 20:34

      Сейчас всё будет зависеть от общественного мнения.О законе речь давно уже не идёт.Экономика падает,народ нищает,цены растут,зачем правительство это делает в общем то понятно.

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