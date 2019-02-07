Журналист Симонов: «Юристы говорят, Кокорин и Мамаев могут провести в СИЗО до полутора лет, а то и больше»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов поговорил с практикующими юристами и рассказал, сколько могут пробыть в СИЗО футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Я специально общался с очень крупными адвокатами, которые защищают людей, совершивших более тяжелые преступления, чем Кокорин и Мамаев. Мне в один голос говорят, что кажущееся нам суперзатяжкой время для следствия вообще не срок.

На подобной стадии дело может продолжаться год или полтора. Более того, в последующем прокурор может вернуть дело на доработку и тогда дело затянется еще», – сказал журналист.

В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.

5 декабря суд продлил их пребывание в следственном изоляторе до 8 февраля.

6 февраля арест игроков был продлен еще на два месяца.

Кокорину и Мамаеву снова продлили арест. Тут самое важное