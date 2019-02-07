Де Йонг: «Есть вероятность, что я никогда не уйду из «Барселоны», как Месси»

Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который летом присоединится к «Барселоне», рассказал, что хочет выступать за каталонский клуб долгое время.

«ПСЖ» был хорошим вариантом, но «Барселона» всегда была мечтой. И я доволен своим пятилетним контрактом с каталонцами. Если мне удастся, то есть вероятность, что я никогда не уйду из «Барселоны», как Месси.

В июле я подпишу официальный контракт с клубом, и меня также представляют болельщикам и прессе. Было бы неплохо играть под 21-м номером, потому что это мой номер.

Выбор состава на новый сезон пока неизвестен, поэтому мне придется подождать и посмотреть», – сказал де Йонг.