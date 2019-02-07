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    Де Йонг: «Есть вероятность, что я никогда не уйду из «Барселоны», как Месси»

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг, который летом присоединится к «Барселоне», рассказал, что хочет выступать за каталонский клуб долгое время.

    «ПСЖ» был хорошим вариантом, но «Барселона» всегда была мечтой. И я доволен своим пятилетним контрактом с каталонцами. Если мне удастся, то есть вероятность, что я никогда не уйду из «Барселоны», как Месси.

    В июле я подпишу официальный контракт с клубом, и меня также представляют болельщикам и прессе. Было бы неплохо играть под 21-м номером, потому что это мой номер.

    Выбор состава на новый сезон пока неизвестен, поэтому мне придется подождать и посмотреть», – сказал де Йонг.

    Источник: Het Kontakt

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    07.02.2019 15:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 19:47

      Надо какое-то правило ввести, что в первую неделю, а лучше сразу месяц, после перехода новичок не имеет права давать интервью))) а то уже глаза устали от закатывания. Ну сколько можно, правда. Хоть бы кто сказал что-то умное, или просто молча поулыбался на камеру.

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 7 февраля 2019, 18:04

      Кутунья думал также

      -1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > VVadic 7 февраля 2019, 19:25

      Напомни что за кутунье?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 7 февраля 2019, 17:07

      Для начала, неплохо бы в основе закрепиться.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Assalim 7 февраля 2019, 16:58

      Может он имел ввиду Неймара

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 7 февраля 2019, 16:39

      Еще ничего из себя по серьезному не представляет, а уже эта фраза "как Месси". Я вот тоже воздухом дышу, воду пью, кушаю и т.д., "как Месси".

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 7 февраля 2019, 16:25

      Подожди может барса тебя сама выставит

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 7 февраля 2019, 16:02

      с**а, ненавижу когда вот так начинают п**деть, еще даже не успев перейти.
      Будешь скитаться по арендам и в итоге под завершение карьеры вернешься в Аякс!

      -1
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