«Челси» рассматривает Коутиньо как замену Азару

из барсы в челси. он пойдет на такое понижение? хахахах. это тоже самое что из баварии перейти в анжи.
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заинтересовал «Челси».
Лондонский клуб видит в бразильце потенциальную замену Эдену Азару, который в летнее трансферное окно может перейти в «Реал».
- В этом сезоне Коутиньо забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 20 матчах Примеры. Рыночная стоимость игрока – 140 миллионов евро.
- На счету Азара 12 мячей и десять голевых пасов в 24 играх АПЛ. Бельгиец оценивается в 150 миллионов.