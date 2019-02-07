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    «Челси» рассматривает Коутиньо как замену Азару

    Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо заинтересовал «Челси».

    Лондонский клуб видит в бразильце потенциальную замену Эдену Азару, который в летнее трансферное окно может перейти в «Реал».

    • В этом сезоне Коутиньо забил четыре гола и сделал две результативные передачи в 20 матчах Примеры. Рыночная стоимость игрока – 140 миллионов евро.
    • На счету Азара 12 мячей и десять голевых пасов в 24 играх АПЛ. Бельгиец оценивается в 150 миллионов.

    Источник: The Independent

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    07.02.2019 11:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +20

      fwwfwfwfwfwf 7 февраля 2019, 18:07

      из барсы в челси. он пойдет на такое понижение? хахахах. это тоже самое что из баварии перейти в анжи.

      3
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 7 февраля 2019, 16:23

      Каутинье следует вернутся в Англию, а не играть в этой позорной лиге

      0
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > SuperPAV9 7 февраля 2019, 18:02

      еще один дурак !! сколько же вас тут !!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 февраля 2019, 16:12

      Для Коутиньо Челси не вариант. Там сейчас не тот состав и обстановка в клубе, чтобы туда уходить из Барсы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 февраля 2019, 15:56

      Еще не успели продать Азара и уже такие далеко идущие планы.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 февраля 2019, 14:52

      Рано пока его продавать. Это ещё успеется. Цена на него сильно не упадёт, рынок сейчас такой. Следующим летом будет видно, этим - ещё рано.

      6
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 7 февраля 2019, 13:11

      В принципе норм и Коуту и Челси.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shotlandets86 7 февраля 2019, 13:37

      и что ему делать в обосанном членси?

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 7 февраля 2019, 14:27

      Играть на том уровне, на котором играл, а не учиться симулировать в гнилой и обосраной путалоне.)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shotlandets86 7 февраля 2019, 15:27

      пффффф ! ты сам то веришь в то что пишешь девочка?

      4
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      Рейтинг: +407

      orlovcar > dinar7777dinar 7 февраля 2019, 17:53

      ну всяко лучше чем сейчас в обосранной шлюхалоне

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > orlovcar 7 февраля 2019, 18:02

      кто обоссан эй обосанный? членси обоссан !! сколько раз ваз барса долбила и не сосчитать ! убогие.

      5
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 7 февраля 2019, 20:01

      Вспоминается только Эвребё, всё остальное время путалона исправно брала на клыка, как и ты впрочем.)))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Shotlandets86 7 февраля 2019, 21:48

      ахахахахах ! тупой ишак все там пукаешь про то как будто судья помог барсе? ну ну ! думай так индеец ! а мы помним совсем не давно в том сезоне трахали вас как только могли )))) вашему дырявому куртуа великий месси очко пробил что он даже убежал в реал !

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > dinar7777dinar 8 февраля 2019, 11:14

      Правда глаза колет, школоло недоразвитое?)))
      Особенно про "ишака" доставило.))) Это говорит ребёнок с именем "Динар". Насколько я знаю, они только в кишлаках обитают и у вас принято с ними шпёхаться.)))

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